Daghoroscoop 3 juli - De liefde lonkt dit weekend, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Uitbreiding van je kennis en je persoonlijke vrijheid zullen een centrale rol in je leven innemen. Een ik-zie-wel-waar-het-schip-strandt houding zal je goed bevallen. Zaken die je vrijheid hebben beperkt, wil je uit je systeem bannen; dit proces begint dit jaar en rond je af in 2022.

ZONDAG JARIG

Dit jaar en ook het volgende, kun je een religieuze of filosofische doorbraak beleven. Je ontdekt dat elk probleem, of dat nu van financiële, relationele of medische aard is, in wezen een mentaal probleem is. Door je daarin te verdiepen, ontdek je de oorsprong en kun je het oplossen.

RAM

Als je onvermurwbaar vasthoudt aan een mening, krijg je ruzie. Je hebt niet het recht een ander je mening op te dringen, ook al ben je overtuigd van je gelijk. Geef geen adviezen aan teamgenoten als je een sport beoefent.

STIER

Iets of iemand uit je verleden kan je onverwacht gelukkig maken. En een verlies dat je onlangs hebt geleden, doet er niet meer toe. Zie jezelf net langer als zielenpiet. Kijk naar de toekomst. Een nieuwe liefde is niet onwaarschijnlijk.

TWEELINGEN

Wat je ook doet: iemand zal je vertellen dat het beter kan. Luister ernaar, zo krijg je inzicht in hetgeen anderen denken. Een amoureuze ervaring kan dit weekend memorabel maken. Doorbreek je routine en ga iets spannends doen.

KREEFT

Mocht je vrijwilligerswerk gaan doen, dan zul je ervaren dat het één van je beste ondervindingen wordt. Terwijl je anderen terzijde staat, kun je mensen ontmoeten die belangrijke connecties kunnen worden op je vakgebied.

LEEUW

Met je partner kan ruzie ontstaan over geld of je wordt het niet eens over uitgaven die met een reparatie of renovatie te maken hebben. Beheers je en houd niet te star vast aan hetgeen je juist vindt. Ontspan en houd het gezellig.

MAAGD

Slaap lekker uit als dat kan. Je zult je diplomatiek en vredelievend moeten opstellen inzake beslissingen en je moeten inspannen om de gezichtspunten van anderen te begrijpen om geen ruzie te krijgen. Ga naar buiten.

WEEGSCHAAL

Wissel zoveel mogelijk gedachten en gevoelens uit met degene met wie je je leven deelt. Je ongewone ideeën over liefde zullen je partner intrigeren. Doorbreek je routine, stap op de fiets en bezoek een natuurgebied.

SCHORPIOEN

In het onderhouden van relaties ben je goed en dat kan dit weekend weer blijken. Laat je in een juridische kwestie leiden door je intuïtie. Ruzie met je geliefde kan je van streek maken, maar zal tot duidelijkheid leiden.

BOOGSCHUTTER

Hoewel het weekend is, ga je misschien toch aan het werk. Je carrière wordt nu begunstigd. Probeer niet te streng te zijn in je standpunten; met diplomatie bereik je meer. Geef romantiek en vriendschap ook een kans.

STEENBOK

Geld uitgeven zal je geen moeite kosten, maar beperk je uitgaven wel enigszins. De behoefte je als weldoener te profileren wordt anders een grote aanslag op je tijd en portefeuille. Doe niet klakkeloos wat je hart je ingeeft.

WATERMAN

Omdat zaken niet zullen lopen zoals je graag zou willen, kunnen emoties opwellen. Probeer een situatie te aanvaarden zoals deze is en besef dat weerstand pijn kan veroorzaken. Sta open voor nieuwe ervaringen en kijk naar de zonzijde.

VISSEN

Een geschikt moment om een heikel punt met je geliefde te bespreken. Span je in om te luisteren; misschien ben je te star in je mening. Trek er niet alleen op uit; bedenk iets wat je samen kunt ondernemen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!