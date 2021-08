Iris (52): ’Ik vind het heerlijk om 52 te zijn!’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Eigenlijk voel ik me precies mijn leeftijd. Ik denk dat mijn sportieve leeftijd iets lager ligt dan 52, omdat ik altijd wel de energie heb om even hard te lopen of om te sporten. Toch voel ik me niet per se jonger of ouder. Ik vind mezelf gewoon een sportieve vrouw van 52 en ik vind het heerlijk om 52 te zijn. Ouder worden is juist leuk.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik voel me goed door zo veel mogelijk te ontspannen. Ik geniet van m’n vrije tijd, probeer zo min mogelijk stress te hebben en wandel met de honden. Daarnaast helpt het voor mij ook dat ik een fijne vent heb en de beste vriendinnen en collega’s die ik me kan wensen. Maar laat ook hoe goed je je vanbinnen voelt naar buiten uitstralen. Een goede coupe helpt hier zeker bij. Met de vorm van een kapsel kun je het mooiste in je gezicht naar boven halen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Aan de lijntjes in mijn gezicht zul je zeker zien dat ik 52 ben, maar in mijn ogen zit nog heel veel energie. Ik denk ook altijd: een vrouw van 52 is tegenwoordig toch gewoon een jonge vrouw? Mensen schatten me vaak rond de 50, maar ik vind leeftijd dus volkomen nietszeggend. Het is cliché, maar je bent echt zo oud als je je voelt.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar. Ik heb dik, glanzend, vol haar, daar ben ik heel blij mee. Ook vind ik dat ik ondeugende pretogen heb. Ze zijn niet groot en sprekend, maar wel altijd heel vrolijk.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn figuur vind ik prima, maar ik zou wel wat vollere billen willen hebben. Laatst zei een trainer zelfs tegen me dat het op mijn leeftijd geen nut meer heeft om je billen te trainen. Daar moest ik wel om lachen. Ik train ze nog steeds hoor, maar moet het toch vooral doen met goede broeken. Ook vind ik het jammer dat ik weinig concentratie heb. Ik ben creatief, maar wel heel chaotisch. Dat maakt me wie ik ben, maar daar zou ik wat meer rust in willen krijgen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn haar en mijn stoere kledingstijl, ik krijg vaak te horen dat ik er leuk uitzie. Ik draag graag leuke cowboylaarzen, rokken en jurken. Mensen complimenteren mij ook omdat ik vriendelijk en zorgzaam ben en omdat ik altijd zoveel energie heb. Ik ben een positieve denker en wil altijd het glas halfvol maken.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Absoluut! Ik heb drie gezonde, leuke kinderen, beide ouders nog, een fijne zaak en gezellige collega’s. De enige droom die ik nog heb is een huisje in Zuid-Spanje, maar dat komt er ooit nog wel van.”

Wat houdt je jong?

„Luisteren naar de jonge mensen waarmee ik werk. In het kappersvak moet je wel bijblijven en wil je niet stilstaan. Stilstaan is achteruitgaan, dus proberen we mee te gaan met de trends. Het helpt ook om me bewust te zijn van het feit dat ik 52 ben, zonder te vervallen in een gedachtegang van ‘ik ben oud’.”

Heb je een levensles?

„Ieder mens heeft iets moois en dat moet je in jezelf zien te vinden. Laat het ook goed zien aan de buitenkant. En doe vooral wat je wil, het maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Als je goed naar je buikgevoel luistert dan weet je zelf wel of je iets kunt. Daarom is ouder worden zo leuk, je leert jezelf goed kennen.”

