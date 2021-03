Mariët (57): ’Daarom stem ik op ... PvdD’

„Ik ben een enorme dierenliefhebber en stem daarom al op de Partij voor de Dieren sinds de oprichting in 2002. Voor hun bestaan was er geen enkele partij die zoveel aandacht schonk aan dieren zoals zij dat nu doen. Ik geloof dat als je goed bent voor dieren, de wereld een stukje mooier wordt. Voorheen stemde ik op GroenLinks, maar de laatste jaren krijg ik steeds vaker het idee dat hun woorden en daden niet altijd meer overeenkomen. Hoewel hun naam doet vermoeden dat ze heel groen zijn, heb ik wel eens mijn twijfels.

Bio-industrie

Wat mij het meeste aanspreekt is dat de Partij voor de Dieren een eind wil maken aan de bio-industrie. De bio-industrie is voor mij omstreden, omdat ze zo efficiënt mogelijk dierlijke producten willen produceren. Dierenwelzijn is daarbij geen prioriteit. In de bio-industrie worden dieren gezien als producten en dat moet echt anders.

In mijn ideale wereld zou niemand meer vlees eten. Sterker nog, dan zou iedereen - net als ik - vegan zijn. Ik weet dat dit een onrealistisch doel is, maar ik zou zo graag willen dat mensen zich er bewust van worden dat vlees eten geen levensbehoefte is. Als ik vrienden over de vloer heb die komen eten, proeven ze vaak niet eens dat ze een vegan maaltijd voorgeschoteld krijgen. Dierlijke producten zijn tegenwoordig zo makkelijk te vervangen.

De Partij voor de Dieren is al jarenlang mensen aan het wakker schudden. Langzaamaan wordt het welzijn van dieren iets beter, maar we zijn er nog lang niet. Het liefst zou ik willen dat er meer alternatieve dierproeven zouden komen en dat de hobbyjacht wordt verboden. Het doorfokken van rashonden- of katten vind ik zielig, want vaak mankeren deze dieren van alles. Zelf vang ik met heel veel liefde dieren op met een rugzakje. Momenteel heb ik een hele lieve hond uit Kroatië en een kat uit Italië, allebei zijn ze van de straat gered.

Liever zijn

Een programmapunt van de Partij voor de Dieren waar ik me minder in kan vinden is dat ze meer huizen op landbouwgrond willen gaan bouwen. Door corona komen er nu veel kantoorpanden vrij en ik denk dat het beter is om te onderzoeken wat we daar mee kunnen. Nederland staat al redelijk vol, dus waarom geen gebruik maken van iets wat toch leeg staat?

Dit jaar stem ik op Esther Ouwehand, want ik vind haar een goede politica. Ze gaat discussies aan, maar blijft altijd professioneel. Of ik op haar stem omdat ze een vrouw is? Ja, want ik stem altijd op een vrouw. Maar mocht een man inhoudelijk kundiger zijn, dan zou ik dat niet laten. De coronapandemie heeft in ieder geval mijn keuze op deze partij bevestigd: het heeft blootgelegd hoe kwetsbaar we zijn. Laten we daarom allemaal wat liever voor elkaar zijn, voor zowel mens als dier.”