Premium Het beste van De Telegraaf

Corona in... Yvonne woont in China: ‘De politie stond na onze vakantie op de stoep’

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

„We zijn pas op vakantie geweest naar een tropisch eiland en naar gebergten in het westen van het land. Een paar dagen terug werd ik opeens gebeld door de politie met de vraag of ik net terug was.” Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Yvonne Horst (37). Ze woont in China - in de stad Beijing - met haar man Miguel en hun twee katten. „Het leven is hier al een jaar vrijwel normaal.”