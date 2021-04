Sabrina viel ruim 50 kilo af: ’Ik ben onzekerder geworden’

Waarom wilde je graag afvallen?

„Iets meer dan een jaar geleden werd ik wakker met hartkloppingen. Ik raakte in paniek, dacht dat ik een hartaanval kreeg. Bij de huisarts liet ik mijn bloeddruk controleren. Alle alarmbellen gingen af: die was veel te hoog! Er volgden twee dagopnames in het ziekenhuis en daarna werd ik met bloeddrukverlagende medicatie naar huis gestuurd. Of het kwam doordat ik 135 kilo woog, weten we niet, maar het hielp niet mee. Ik moest proberen af te vallen.”

Hoe deed je dat?

„Ik begon met een paar keer per week naar de sportschool gaan om te wandelen. Dat was een hele stap, want ik voelde me daar niet op m’n plek. Toch hield ik vol. Daarna ging ik etiketten lezen. Ik had geen idee hoeveel suiker en koolhydraten er in producten zat; dat was schrikken. Langzaamaan kreeg ik plezier in het sporten en begreep ik beter wat goed was voor mijn lijf en wat niet. Toen vlogen de kilo’s eraf.”

Ben je blij met het resultaat?

„Ontevreden ben ik nooit geweest. Ik vond mezelf mooi zoals ik was, maar voor mijn gezondheid was het niet verstandig om zo zwaar te blijven. Dus ja: ik ben blij en trots dat ik zoveel ben afgevallen, maar ik ben er ook onzekerder door geworden. Vroeger wist ik waar ik leuke kleding kon kopen en wat me goed stond, nu ben ik zoekende. En soms lopen bekenden me op straat zelfs voorbij! Daar moet ik nog steeds aan wennen.”