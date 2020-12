Kerstdessert: cranberrytaartje

Zo heb ik ooit een kerstboom gebouwd van meringuekransen die ik met karamel aan elkaar had geplakt en helemaal had versierd met kerstkransjes. Het ding was volledig uit balans en viel ruim voor het op tafel stond en ik trots de ’ooooohs’ en ’aaaaaaahs’ in ontvangst kon nemen, in duizenden stukken. Dit jaar heb ik het eenvoudiger gehouden.

Nodig:

Voor de vulling:

500 g cranberries

2 steranijs

1 kaneelstokje

2 flinke el suiker

Voor de bodems:

125 g koude boter

100 g suiker

250 g bloem

2 eidooiers (bewaar de eiwitten!)

2 el 5 Spices

Voor de top:

450 g suiker

6 eiwitten

Extra nodig:

Kleine vlaaivormpjes, ingevet met boter en bestoven met bloem

Roomijs

Maltesers

Eetbare goudverf (maar andere gezellige versiering is ook prima. Kersthageltjes bijvoorbeeld)

Crème bruléebrander (maar een verfafbrander werkt ook)

Voorbereiding:

Doe de cranberries met suiker, kaneel en anijs in een pan met een dikke bodem. Voeg twee eetlepels water toe en zet de pan op het fornuis, laat zachtjes koken tot de bessen gaan ‘ploppen’. Proef of je vulling niet heel zuur is en voeg eventueel extra suiker toe. Verwijder kaneelstokje en anijs en laat afkoelen.

Meng de bloem met de boter, een snufje zout, het specerijenmengsel en de suiker snel tot een kruimig deeg. Leg dit als een berg op het aanrecht, maak in het midden een kuiltje en doe hier de dooiers in. Kneed snel tot een samenhangend deeg (met de nadruk op snel, als je te lang kneedt, wordt de boter te zacht en je deeg taai). Maak een bal van je deeg, verpak dit in plasticfolie en leg minstens een half uur in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het deeg uit tot een lap van een paar millimeter dik. Snijd er rondjes uit die net wat groter zijn dan je taartvormpjes (want je wil de rand ook bekleden. Ik doe dit meestal met behulp van een schoteltje). Bekleed ieder taartvormpje met een lapje deeg. Prik wat gaatjes in de bodems en zet ze in de oven tot ze goudbruin zijn. Laat de bodems afkoelen.

Doe de eiwitten in de keukenmachine en zet deze aan. Terwijl de eiwitten stijf worden geklopt, doe je de suiker in een pan met dikke bodem. Voeg 2 el water toe en zet de pan op het fornuis. Laat zachtjes koken tot je een mooie lichte suikerstroop hebt. Giet dit bij de eiwitten terwijl je de machine gewoon laat draaien en laat net zo lang kloppen tot het schuim is afgekoeld. Schep deze meringue in een spuitzak.

Bereiding:

Tik de taartjes uit de bodempjes en schep in ieder taartje een lepel cranberrycompote. Leg hier een bolletje ijs op. Spuit met de meringue een torentje op het taartje en brand dit af met een brander zodat er mooie bruine strepen ontstaan. Versier met goudgespoten Maltezers of iets anders dat je toevallig toch nog hebt liggen (foto’s zijn altijd welkom).