Maak jij je zorgen over toenemende meningsverschillen?

Driekwart van de Nederlanders gelooft volgens het SCP dat de meningsverschillen in Nederland zijn toegenomen. De bezorgdheid die hiermee gepaard gaat zou vooral gaan over omgangsvormen in het politieke en maatschappelijke debat. De harde toon, niet goed naar elkaar luisteren en vasthouden aan het eigen gelijk zouden steeds meer mensen vervelend vinden.

Ook blijken Nederlanders zich te ergeren aan uitingen die zij als extreem beschouwen. Die meningsverschillen hebben volgens het SCP gevolgen voor de maatschappij. ’Een gepolariseerde samenleving – of dat nu daadwerkelijk zo is of door mensen zo wordt beleefd – kan ervaren vijandigheid tussen politieke tegenstanders aanwakkeren’, zo schrijven de onderzoekers. Dat meldt De Telegraaf. ’Dat kan op den duur de sociale cohesie en het functioneren van de democratie aantasten.’

Zorgen over meningsverschillen

Sterke meningsverschillen kunnen vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in de vriendinnengroep: als de meningen uiteenlopen en een discussie van kwaad tot erger gaat, kan het moeilijk zijn om te zeggen: ’agree to disagree’. En wanneer je niet meer naar elkaar luistert, wordt het lastig om tot een ander door te dringen. Twitteraars laten weten zich zorgen te maken om de gevolgen van polarisatie. Al zijn er ook mensen die zich helemaal niet druk maken.

Geen zorgen

Polarisatie neemt toe en daarom omringen mensen zich steeds meer met gelijkgestemden. Dat vinden Twitteraars scheef. De oplossing ligt wat hen betreft voor het oprapen, dus waarom zouden we ons er druk om moeten maken? En wat stelt een mening nou voor? Mensen moeten ook tegen een stootje kunnen, laten Twitteraars weten.

Reactie

Daniël herkent de polarisatie en draagt er stiekem weleens aan bij.

Hans vindt het raar dat mensen zich ergeren aan polarisatie.

Ben vreest voor de toekomst van zijn kinderen.

John vindt dat we niet bang moeten zijn voor meningsverschillen.

Praat mee

Maak jij je zorgen om de toenemende polarisatie? Omdat het vaker voorkomt dat je niet meer samen op één lijn ligt, zowel in de politiek als in de vriendenkring? Of vind jij dat we meningsverschillen niet zo zwaar moeten tillen?

