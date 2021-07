’Birgit te oud om moeder te worden? Says who?’

„Liefde is liefde. En je bent zo oud als je je voelt’, schrijft Birgit Schuurman, de zus van Katja - die eveneens op wat we vruchtbaarheidstechnisch een fossiele leeftijd mogen noemen, opnieuw moeder werd. En hoewel vrouwen op steeds oudere leeftijd aan kinderen beginnen, menen veel mensen daar vanaf de zijlijn toch een mening over te moeten ventileren. Lekker anoniem natuurlijk, vanachter het toetsenbord.

Moeder Natuur

Ik voel het ook, het oordeel. Niemand zegt het me, dat ik te oud ben, maar je ziet het sommige mensen denken: ’Waren die drie recente miskramen niet voldoende ’hints’ van Moeder Natuur? Wat doe je jezelf aan?’ Dat heb ik zelf ook gedacht. Hardop gezegd en geschreven zelfs. Waar ik van de eerste drie moeiteloos zwanger werd en bleef, bleek dat bij nummer vier, vijf en zes een ander verhaal te zijn. Zij bleven niet zitten. Hun hartslag doofde nog voor ik ze één knuffel had kunnen geven.

Doodsangsten

Maar toen bleek ik enkele maanden geleden opnieuw zwanger. Niet helemaal gepland, we hadden onszelf een beetje de ’we-zien-het-wel-houding’ aangemeten en dat resulteerde in een zevende zwangerschap. Doodsangsten heb ik uitgestaan. Dit moest wel weer misgaan. Na een zesde echo vanmorgen en daarbij de geruststellende mededeling dat alles er tot nu toe pér-féct uitziet, durven we er steeds meer in te geloven dat ons samengestelde gezin eind 2021 uitgebreid gaat worden met een vierde kindje.

Bekijk ook: Hester worstelt met haar 4de kinderwens

Slechte relatie

Natuurlijk denk ik ook wel eens: ’Als deze baby 16 is, ben ik 60. Maar is dat slecht dan? Slechter dan bijvoorbeeld 40 zijn en dan een puber hebben? Want vergeet niet dat die moeder van 40 bijvoorbeeld wel 24/7 druk met haar baan (of ’me-time’) kan zijn. Of aan de drank. Of in een heel slechte relatie, waardoor zo’n kindje opgroeit in een heel instabiele wereld. Het kan allemaal hè? Ja, net als het kan dat ik op mijn 60ste achter een rollator loop. Maar het hoeft niet…

Maakbaar

Je krijgt geen garanties in het leven. ’Van dit concert heeft niemand een program’, zei mijn oma altijd. Het leven is niet maakbaar. Het is wat je overkomt, terwijl je andere plannen maakt en dat is prima. Of je kind nou geboren wordt terwijl je zelf net droog achter de oren bent of je krijgt een baby als je al met één been in de opvliegers staat: het maakt niet uit, punt. Als er maar liefde is. Waarom zou je daar, als anonieme toetsenbordridder, bij een nieuwbakken dolblije moeder aan twijfelen? Waar ben je dan mee bezig? Waarom gebeurt dat toch steeds weer?

Lafbekken

Birgit, laat ze maar lullen. Wij oudere moeders bieden, zo blijkt uit onderzoek, onze kinderen meer stabiliteit. Die kinderen worden ook braver, lees ik verder. Oh, en slimmer – best handig toch? Wij hebben het dus niet zo verkeerd bekeken. Nog van harte met je verjaardag en geniet van je zwangerschap. Breek een lans voor ons oudjes, want wij zijn niets minder (maar ook niet meer) dan moeders met een ’gemiddelde’ en daarmee sociaal geaccepteerde leeftijd. En aan de lafbekken met een anonieme mening: shut up!”