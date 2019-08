Rianne (43): Eindelijk ben ik niet meer zoekende

Voel jij je leeftijd?

"Vanwege het feit dat ik gevraagd ben voor deze rubriek voel ik wel even mijn leeftijd haha. Wanneer ik door mijn knieën ga hoor ik meer gekraak en na een avondje doorhalen kost het me een aantal dagen om te herstellen. Maar qua geest voel ik me geen dag ouder dan 30!"

Heb jij een beautygeheim?

"Hierin moet ik je teleurstellen: ik gebruik de goedkoopste producten, vergeet voor het slapen gaan vaak mijn gezicht schoon te maken, loop met afgebrokkelde nagellak rond en kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst bij een schoonheidsspecialiste ben geweest."

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

"Gelukkig word ik vaak ergens in de 30 geschat, vooral als het namiddag/avond is. Overdag met mijn gezicht vol in de zon zie je de oneffenheden wel hoor. Jongeren spreken me wel vaak aan met 'u', heel beleefd maar... houd er alsjeblieft mee op!"

Wat vind je het mooist aan jezelf?

"Ik ben tevreden met alles, maar als ik dan toch iets moet kiezen, denk ik mijn ogen. De ogen zijn toch de spiegel van de ziel."

Waarmee ben je minder blij?

"Ik heb nogal wat problemen met mijn gebit gehad en dat zie je er aan af. Het liefst laat ik de hele boel renoveren, maar ik ben absoluut geen fan van de tandarts. Het mooiste zou zijn dat ze mij onder zeil zouden brengen en dat ik dan een paar uur later wakker word met een stralend nieuw gebit."

Waar complimenteren mensen jou mee?

"Van mannen krijg ik vooral complimentjes over mijn billen (echt mannen, kom eens met iets nieuws!). Bij vrouwen gaat het meer over het hele plaatje. Vrouwen zeggen vaak dat ik er goed uitzie en dat ik een leuke outfit draag."

Ben je waar je had willen zijn?

"Ik had nooit een droom over later, want ik had geen idee wat ik wilde doen of worden. Ik ben een echte laatbloeier en ben altijd zoekende geweest naar wat bij mij past. Niet alleen qua carrière, ook qua liefde en hobby’s.

Hier ben ik het grootste gedeelte van mijn leven druk mee geweest. Achteraf zonde van mijn energie, had ik maar meer vertrouwen gehad. Maar alles komt op z’n tijd. Inmiddels heb ik ook mijn grote liefde mogen ontmoeten en ben ik ook daarin niet meer zoekende.

Bijna veertig jaar ben ik druk geweest met wat anderen van me dachten en verwachtten. Doordat vorig jaar mijn beide ouders onverwacht en los van elkaar - ze waren gescheiden - zijn gestorven, ben ik in één klap wakker geschud.

Ik zie sinds hun dood het leven vanuit een ander perspectief en kan beter inschatten wie/wat er voor mij echt toe doet. Ik zie duidelijker wie de mensen zijn die echt om mij geven en heb moeiteloos afscheid kunnen nemen van degenen die niks toevoegen.

Ook qua werk heb ik inmiddels mijn roeping gevonden: ik ben zzp’er in de vastgoedfotografie. Ik doe de styling van huizen voor de verkoop en maak plattegronden. Eigenlijk doe ik alles wat je uiteindelijk op Funda ziet. Mijn volgende doel is woningen 'flippen', zoals ze dat in Amerika noemen: het kopen van klushuizen en die dan vervolgens opknappen en doorverkopen."

Wat houdt je jong?

"Ontspannen, lief zijn voor mezelf en mezelf omringen met de juiste mensen."

Heb je een levensles die je wil delen?

"Leer, accepteer, relativeer en laat het op je afkomen! Het leven komt zoals het komt en de antwoorden komen vanzelf."

