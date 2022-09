Eva Simons greep naar drank en cocaïne: ’Ook ontwikkelde ik een shopverslaving’

Stan Huygens Journaal

Hoofdstad krijgt Dag van Bruine Kroeg

De bruine kroeg is toe aan een herwaardering. Althans, dat vinden de initiatiefnemers van de Dag van de Bruine Kroeg. Dit vindt volgende week zaterdag 1 oktober plaats in Amsterdam. „Onze bedoeling is dat zoveel mogelijk Amsterdammers die dag even een authentiek bruin café binnenwippen”, zeggen de d...