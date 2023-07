’Ik vind mijn schoonzus woest aantrekkelijk; dit kan gierend uit de hand lopen’

Mijn broer Wouter en ik verschillen enorm. Hij is twee jaar jonger dan ik en gevoelsmatig altijd het lievelingetje van mijn ouders geweest. Terwijl ik met moeite mijn mbo-opleiding autotechniek afrondde, wandelde hij door zijn studie rechten. Inmiddels is hij partner bij een advocatenkantoor en heeft twee dochters die allebei uiteraard op hockey zitten. Je zou hem kunnen omschrijven als een echte kakker.

Goois type

Zijn vrouw Yvette is al net zo erg. Echt zo’n Goois type dat op een reclamebureau werkt. Ik ben getrouwd met Ellen en wij hebben een zoon en een dochter. Ellen werkt in een bloemenwinkel en ik ben automonteur.

Mijn broer en ik zien elkaar alleen op verjaardagen en met Kerstmis. Mijn ouders vinden dat jammer, maar ik heb er nooit behoefte aan gehad om de banden aan te halen. Sterker nog: tot voor kort had ik het gevoel dat zij enorm op ons neerkeken.

Familievakantie

Mijn moeder werd 75 jaar en nodigde ons uit voor een gezamenlijke vakantie in mei op de Veluwe waar ze een groot huis voor de hele familie hadden gehuurd. Ik had er totaal geen zin in en Ellen ook niet, maar ja, ik wilde mijn moeder niet teleurstellen. De weersverwachting was ook nog eens heel slecht. De kinderen kenden hun nichtjes natuurlijk nauwelijks. Het kon niet anders dan een vreselijke week worden met dat arrogante stel en hun verwende kroost.

Tot mijn verrassing liep het anders. Het klikte juist heel goed tussen de kinderen. Die van mij zijn beginnende pubers en die van mijn broer zitten nog op de basisschool. Zij keken erg op tegen hun grote neef en nicht.

Vrouw van de wereld

Vooral mijn schoonzus Yvette bleek veel leuker dan ik dacht. Een van haar grote hobby’s zijn auto’s. Daar konden we eindeloos over praten en ze is net zo geïnteresseerd in de Formule 1 als ik. Verder bleek ze supersportief te zijn. Heel anders dan mijn vrouw die niets met auto’s heeft en liever lui dan moe is.

Op een gegeven moment begon ik ze met elkaar te vergelijken. Ellen is een moeke en Yvette een vrouw van de wereld. Heel aantrekkelijk. Ik merkte dat ik steeds vaker haar gezelschap opzocht en zij dat van mij. Op een gegeven moment waren we zelfs behoorlijk aan het flirten. Ik was uiteindelijk opgelucht dat de vakantie voorbij was. Ik kreeg steeds meer de behoefte om Yvette aan te raken en te zoenen en ergerde me aan mijn luie vrouw die bijna niet vooruit was te branden.

Belletje

Nu belde Yvette mij ineens. „Ik hoorde van je moeder dat jullie door een dure verbouwing deze zomer niet op vakantie gaan”, zei ze. „Wij hebben met vrienden een huis op Vlieland gehuurd. Helaas kunnen ze niet mee vanwege een sterfgeval in de familie. We vroegen ons af of jullie zin hebben om met ons mee te gaan? Gratis natuurlijk.”

Nu twijfel ik enorm. De kinderen zouden het heerlijk vinden om alsnog op vakantie te kunnen. Ellen ongetwijfeld ook. Maar ik ben bang dat het tussen mijn schoonzus en mij gierend uit de hand gaat lopen als ik weer een week in haar nabijheid ben.

Ik heb gezegd dat ik erover zal nadenken. Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee wat ik moet doen.

