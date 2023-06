Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Ik heb nu littekens op mijn buik, maar voel me mooier dan ooit’

Door Meike Keizer Kopieer naar clipboard

’Mijn levensstijl en uiterlijk zijn misschien veranderd, maar mijn persoonlijkheid niet.’ Ⓒ STEF NAGEL

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Tamara Hermans (41). Ze viel in vijftien maanden 50 kilo af en liet daarna een buikwandcorrectie doen.