Ze zijn in de vijftig of zelfs zestig en lopen met een dreumes rond uit hun eerste, tweede of derde relatie. Hoe is dat? Springen deze vaders nog fit in de rondte of worden ze ook weleens - au - als opa gezien? Guuz Hoogaerts (50) kreeg samen met zijn vrouw Esma zoon Malik (4), uit een eerdere relatie heeft hij zoon Stijn (13).