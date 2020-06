’Hoe krijg ik mijn kind (10) aan het lezen?’

Levina schrijft: „Hoe krijg ik mijn dochter (10) aan het lezen? Bijkomend voordeel van een boek is natuurlijk óók dat ze dan eens wat anders ziet dan een schermpje, maar ze moet straks ook proefwerken doorspitten. Dat zijn vaak lappen tekst, en wil ze die toetsen op tijd af zien te krijgen, zal ze toch leessnelheid moeten krijgen/behouden.”

Telefoon

Basisschoollerares Maike Douglas-Westland herkent de zorgen van Levina. „En dat zit naar mijn idee ook deels in het onderwijs. Op een gegeven moment is de focus wat verder van de leesbevordering af komen te liggen, terwijl dat in mijn ogen één van de belangrijkste dingen van het onderwijs is. Lezen is voor veel kinderen, zeker in hun vrije tijd, geen vanzelfsprekend meer. Bovendien raken ze, net als volwassenen, snel afgeleid. Ga maar na: als je telefoon continu trilt terwijl hij naast het boek ligt dat je aan het lezen bent, houd je dat niet zo lang vol.”

Het helpt dan ook niet om kinderen te ’dwingen’ om - tegen heug en meug - in de ’literatuur’ die jij ze voorschotelt te duiken, stelt Maike. „Je moet ze meenemen in wat ze zélf leuk vinden om te lezen. Het aanbod is nu eenmaal enorm en het is lastig voor een kind om iets te selecteren. Dwing ze niet, maar inspireer ze en doe suggesties. Is het dan toch niets? Sta er ook niet op dat ze het boek uitlezen, dat benadeelt slechts de leesbevordering.”

Tijdschriften

„Zo kun je bijvoorbeeld beginnen bij strips, van daaruit doorgaan naar graphic novels, en langzaam werk je zo toe naar de langere verhalen en dikkere boeken. Of oriënteer je samen eens op poëzie: onderzoek heeft aangetoond dat kinderen rond groep 8 vaak interesse ontwikkelen voor dat genre. En heeft je dochter een fase waarin ze alleen in tijdschriften bladert? Geen probleem, áls ze maar leest! Het enige dat de leessnelheid kan bevorderen, is namelijk: lezen, lezen, lezen. Daar zijn geen speciale technieken voor. Gewoon doen.”

Tot slot heeft Douglas-Westland nog een tip: „Geef het goede voorbeeld en las bijvoorbeeld iedere dag een leeskwartiertje in. 15 minuutjes - bijvoorbeeld na het eten of voor het slapengaan - waarin het hele gezin even een boek openslaat. Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen die dagelijks 15 minuten lezen, een miljoen woorden per jaar lezen en daarmee hun woordenschat vergroten. Dus helemaal makkelijk, als je het samen doet!”