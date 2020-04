„Een Facebook-vriend plaatste een bericht op zijn tijdlijn over mensen die klagen op social media over geannuleerde vakanties en festiviteiten, zoals Koningsdag. Hij plaatste daar een indrukwekkend artikel bij over een ziekenhuismedewerker die zelf besmet raakte met het coronavirus en nog een lange weg naar herstel heeft. Ik wilde geen discussie aanzwengelen, maar de reacties onder zijn post bleven me bezighouden.

Geen inzicht en empathie

Eén van de reacties op die post was namelijk dat klagende mensen geen inzicht zouden hebben en empathie missen. Begrijp me niet verkeerd, ieder zijn mening, maar ik merkte dat het mij raakte.

Want volgens mij zijn dit twee heel verschillende dingen. Je kunt toch heel goed thuiswerken, je familie niet meer bezoeken én er ontzettend van balen dat je vakantie niet doorgaat?

Je kunt toch tien keer per dag je handen wassen, keurig in je elleboog niezen, meeleven met zieken en nabestaanden én het heel erg jammer vinden dat je kinderen hun spullen niet kunnen verkopen op de vrijmarkt tijdens Koningsdag?

Je kunt balen omdat het thuis lesgeven moeilijk te combineren is met je werk, verdriet hebben omdat je mensen mist of je zorgen maken over je inkomen, maar dit staat volledig los van het niet hebben van inzicht of het missen van empathie.

Respect

Mensen die de regels een beetje versoepelen om het vol te kunnen houden, zijn niet meteen aso's. Denk hierbij aan ouders met kleine kinderen die weer op bezoek gaan bij opa en oma. Laten we óók begrip hebben voor mensen die er op een andere manier onder lijden.

Je kunt niet in het hart van een ander kijken. Je weet niet hoé belangrijk die vakantie of Koningsdag voor diegene is. Begrijpen én balen dat alles geannuleerd is, gaat heel goed samen. Sterker nog: het is volkomen normaal.

Dankbaar

Vind jij het niet vervelend dat je geplande activiteiten niet doorgaan? Wees dankbaar dat je zo'n positief ingesteld mens bent. Maar er zijn ook mensen die niet overal het positieve van kunnen inzien, mensen die onzekerheden of angsten kennen en mensen die vereenzamen. Zij hebben het zwaar.

Hoe lekker is het dan om via Facebook te kunnen klagen dat je baalt van je geannuleerde vakantie? Het is toch je eigen Facebook? En vind je dat vervelend om te lezen, demp die persoon dan even een periode. Of scroll door.

Begrip

Laten we alsjeblieft proberen om niet te oordelen over anderen. Iedereen moet met de gevolgen van de coronacrisis dealen en daar gaan we allemaal anders mee om. Wil je er voor de ander zijn in deze onzekere tijd? Toon dan begrip en steek ze een hart onder de riem. Wimpel de teleurstelling en het verdriet niet weg. Het is niet veel moeite dus probeer het eens. Je zult zien dat het gevoel van verbinding groter wordt.”