’Kop in het zand? Vast, maar ik ga toch naar Spanje’

Ja, ik weet dat dit met de coronacrisis een risico is, en nee, eigenlijk heb ik geen goede reden om te reizen. Maar landsvader Rutte zegt dat het mag en code geel is minder rood dan code oranje.

Daarnaast vertel ik mezelf ‘dat het grootste gevaar is geweken’ en blijf ik de mantra ‘ik bescherm mezelf voldoende om mijzelf en anderen buiten gevaar te houden’ herhalen. Ik weet natuurlijk dat dit kop-in-’t-zand-gedrag niet helemaal werkt, maar als dat zand nou net het warme Mediterraanse zand is, kan ik er prima mee leven. Het doel heiligt de middelen. Of zoiets.

Weg van de sleur

Mijn vriend en ik hebben een intense allergie voor de Nederlandse sleur. Stiekem houden we wel van met regen op de bank ploffen en slechte reality-tv kijken, maar als dit te comfortabel begint te voelen, worden we onrustig. Inmiddels bestaat er een soort stappenplan wat we dan gedurende een paar weken doorlopen.

Stap 1 is Ik Vertrek opzetten en fantaseren over hoe wij het beter zouden doen dan een familie Boers, die zonder kennis van het land hun hypotheek opzegden en halsoverkop vertrokken. Stap 2 is de televisie uitzetten en een spelletje erbij pakken, voor de variatie. Stap 3 is de laptop openslaan en surfdocumentaires kijken. En dan komen we bij stap 4: een zonnige vakantie boeken. En zo geschiedde.

Spaanse moeder

Voor mij heeft de zomer altijd een speciale betekenis gehad, ik leef er het hele jaar naartoe. Mijn moeder is Spaanse, en elke zomer zoeken wij trouw mijn Spaanse familie op. Al van kleins af aan moest ik huilen als we eind augustus terugreden naar Nederland. Ik heb me daarin altijd heel alleen gevoeld, vooral in mijn puberjaren. Want Nederland was stom, en Spanje leuk en niemand begreep mij. Zo simpel was het.

Mijn moeder heeft mij altijd gewezen op de luxepositie die mijn zus en ik hebben gehad door in Nederland op te groeien. Hoe goed alles hier geregeld is. Hoe de wegen kloppen. Hoe de wifi werkt. Eigenlijk alles waar je van uitgaat dat het ’t gewoon moet doen, doet het ook in Nederland. Nederland is gebouwd op logica. Alles klopt.

Escape

En dat is niet zo vanzelfsprekend in het zuiden van Europa. In landen als Spanje moet je lullen als Brugman om een loodgieter, 3 uur nadat hij niet is komen opdagen op de afspraak, alsnog naar je huis te krijgen. Bovendien is het een ramp om zoiets simpels als een telefoonabonnement af te sluiten zonder ruzie te krijgen met minstens 4 werknemers aan de telefoon en alle cafés en barretjes zitten vol, terwijl het werkloosheidspercentage onder jongeren schrikbarend hoog is.

Dit heeft mij doen besluiten dat ik voor het opbouwen van mijn toekomst in het Noorden voorlopig nog even goed zit. Maar de jaarlijkse escape naar het zuiden blijft toch een vereiste om de winter door te kunnen komen.

Niet alleen

Ik heb me, zoals wel vaker gebeurt, na mijn puberjaren gerealiseerd dat ik toch niet zo uniek ben. Ook niet in mijn drang om af te reizen naar het Zuiden. Bij het verkrijgen van dit inzicht heeft het fantastische reality-programma Ik vertrek me geholpen. Tot mijn grote verbazing had de rashollandse Marcel Boers net zo’n sterk verlangen naar de Costa del Sol als dat ik zelf naar de Costa Brava had gehad. En nee, Marcel had geen Spaanse voorouders, al deed zijn (iets te) zongebruinde huid anders vermoeden.

Het is niet meer zo simpel als eerst, dat het in Nederland slecht weer was en je weg moest trekken om de zon op te zoeken. Door de klimaatverandering is ook die situatie niet meer dezelfde als voorheen. Ik denk dat Marcel, net als ik, behoefte had aan het breken met het leven hier.

Even ontkoppelen en dit kunnen doen in een ongedwongen sfeer. Behoefte aan een barretje binnenlopen en een praatje maken met wildvreemde dorpsgenoten. Behoefte aan wegdutten na een dag op het strand en bijna vergeten hoe het is om het koud te hebben. Behoefte aan te laat kunnen komen op afspraken zonder gekke gezichten. Behoefte aan vrijheid. En al helemaal nu in coronatijd.

Een ander Spanje

Spanje is een van de landen in Europa waar het coronavirus de meeste doden tot gevolg heeft gehad. En toch heb ik het idee dat ik daar de gekte van de afgelopen maanden kan gaan loslaten. Dat ik de touwtjes daar wat mag laten vieren. Ondanks dat het een Spanje wordt van mondkapjes op en afstand houden, blijft het voor mij het land van warmte en ongedwongenheid.

Ik kijk nu al uit naar de wegen die niet lopen zoals Google Maps had voorspeld. Ik kijk nu al uit naar het imperfecte, naar het gevarieerde landschap, naar de vrijheid. En als het land opeens in lockdown komt kunnen we, als we willen, nog altijd terug naar Nederland rijden. Als we willen.

Dus ja, ik trotseer de coronarisico’s en ga met mijn vriend in een huisje op wielen die kant op. En nee, ik ben er niet compleet van overtuigd dat dit een verantwoorde keuze is. Ik weet alleen dat een zomer zonder kakkerlak die wegschiet in de keuken, een lang gesprek met een ober die opeens een halve neef blijkt te zijn of een terras waar de sangria net wat te sterk is, mij er in ieder geval niét gezonder op zal maken. En uiteindelijk gaat het daar toch om, om gezond blijven?

Toch?