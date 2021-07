Moedermelk wordt mensenmelk: ’Is dit niet gewoon een schreeuw om aandacht?’

Aversie

„Leve inclusiviteit, laat dat 100% duidelijk zijn. (Het zou al schelen als mijn spellingscorrectie dat woord niet langer in het rood als fout onderstreept!) Iedereen hoort erbij, zoiets hoort niet eens een discussie te zijn. De bevolking behelst zoveel meer dan man en vrouw en hetero en homo – geen enkele twijfel. Er ontpopt zich alleen een trend die steeds meer doorslaat en waar in mijn ogen vooral het tegenovergestelde doel mee bereikt wordt: aversie.”

Agressie

„Ik wil het helemaal niet: zuchten en steunen als ik hoor dat een Brits ziekenhuis moedermelk voortaan mensenmelk gaat noemen, maar ik doe het wel. Met enige voorzichtigheid natuurlijk, want ik wil er vooral niet van beticht worden dat een dergelijke houding agressie ten aanzien van genderinclusiviteit in stand houdt. De link is snel gelegd: Ik verafschuw die agressie vanuit mijn tenen.”

Unisex

„Ik denk alleen dat we met deze extreme woke-houding niet dichter tot elkaar komen, maar juist verder van elkaar afdrijven. Het begint op bepaalde vlakken steeds meer te voelen als ’op eieren lopen’, want je wil niemand kwetsen, maar dat kun je dus nu al doen door het eeuwenoude woord moedermelk te bezigen – iets wat ik overigens eerder borstvoeding zou noemen, wat dan weer hartstikke unisex is.”

Ongemakkelijk

„Ik vraag me ook af in hoeverre de mensen voor wie al deze veranderingen worden doorgevoerd daar zelf nou echt op zitten te wachten. De ongemakkelijkheid druipt er vanaf, de onbevangenheid is steeds verder te zoeken en áls iemand er al problemen mee heeft; wat is dan de moeite om dat in één eenvoudige zin aan te geven? Je hebt toch een mond gekregen om je mee uit te spreken? ’Ik prefereer het woord mensenmelk.’ Klaar. Moet daar werkelijk nieuw beleid voor worden gemaakt? Of is het een kwestie van alles om maar te deugen? Of gewoon een schreeuw om aandacht?”

Levensgroot probleem

„Door dit soort berichten aanhoudend naar buiten te brengen (en op te kloppen in de media natuurlijk, ik maak me er bij deze ook schuldig aan – mea culpa), wordt de indruk gewekt dat we hier daadwerkelijk met een levensgroot probleem te maken hebben. Dat ze er op een gemiddelde kraamafdeling dagelijks mee te maken hebben, terwijl er maar alle waarschijnlijkheid zomaar een jaar kan verstrijken in een ziekenhuis zonder dat zich ook maar een situatie voordoet waarin mensenmelk boven moedermelk geprefereerd wordt.”

Genderwaanzin

„Een enkeling juicht deze nieuwe ontwikkeling toe, zo zie ik in de reacties op social media, het gros spreekt van ’doorslaan’. Genderwaanzin, is een woord dat ik volop langs zie komen. Het wordt vooral veel groter gemaakt dan het is. En veel ingewikkelder dan nodig. Misschien moeten we weer meer gaan vertrouwen op educatie ter plekke in plaats van vooruitlopen op zaken die een absolute zeldzaamheid zijn. En nogmaals: áls zo’n case zich al aandient, hoe zeker is de voorkeur voor mensenmelk dan? Laten we in deze gekke discussie dan alsjeblieft ook kunstmelk niet vergeten en het dan écht inclusief houden.”

Mainstream

„Niemand kwetsen mensen. Niemand kwetsen. Het is een onmogelijkheid en wordt steeds lastiger nu onze tenen op onverklaarbare wijze tot in het oneindige door blijven groeien. Ik wil niet zeggen dat alles vroeger beter was, integendeel, maar soms mis ik het wat meer ongecompliceerde wel. We gaan zien wanneer het de Dikke Van Dale inglipt en mainstream wordt. Ik voorspel dat het allemaal wel los zal lopen en zoals zoveel #ophef weer net zo snel verdwijnt als het kwam.”