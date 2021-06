Petra verhuisde naar het platteland na het overlijden van haar man: ’Ik wilde weg van de stadse ruis’

Petra: „Ik laat de mensen die in mijn verhalen voorkomen vooraf de tekst lezen. Ik wil hier graag blijven wonen.” Ⓒ Anne van der Woude

Vroeger zou het nooit in Petra Possel (58) zijn opgekomen om haar stadse bestaan te ruilen voor een leven op het platteland. Maar soms heeft het leven rare verrassingen voor je in petto. Voor Petra kwam de omslag toen haar man onverwachts overleed. „Ineens kreeg ik last van de ruis. In Amsterdam is er altijd wat; mensen, dingen, herrie. Ik had behoefte aan rust, verlangde naar de stilte van het platteland.” En dus ruilde de radiomaakster de grote stad in voor een klein dorpje aan de rand van het IJsselmeer.