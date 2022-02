Hoe kan het tekort aan leerkrachten door corona opgelost worden?

Bijna een kwart van de leerkrachten zit thuis door de oplopende coronabesmettingen. Als gevolg worden veel klassen naar huis gestuurd. Veel kinderen zitten hierdoor thuis. Hoe moet dit probleem worden opgelost?

Besmettingen

In de afgelopen week zijn er gemiddeld 77.045 coronabesmettingen per dag geregistreerd. Leraren ontkomen hier niet aan. Namelijk 23 procent van de leerkrachten kunnen niet naar school komen vanwege corona en vervanging is moeilijk te vinden. Volgens onderzoek van het AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) moeten gemiddeld twee klassen per school hierdoor dicht, zo meldt de Telegraaf.

Ouders

Dat veel kinderen niet naar school kunnen kan problemen opleveren voor ouders. Zo kan pedagogisch medewerker Dana geen vrij meer krijgen van haar werk, waar de werkdruk al zo hoog is door werknemers die thuisblijven door corona. Al haar vakantiedagen zijn op en ze mag geen onbetaald verlof opnemen. Dat is te lezen bij RTL Nieuws.

Afstandsonderwijs

Scholen zijn al in de weer met mogelijke oplossingen. Deze leerkracht geeft aan dat haar school overgaat naar het online onderwijs.

Maar niet alle scholen kunnen afstandsonderwijs waarmaken. Eén op de vier scholen geeft aan dit niet te kunnen. De reden hiervoor zou het tekort aan leraren zijn in Nederland, meldt de Telegraaf. De dochter van deze twitteraar krijgt geen online onderwijs.

Parttime

Veel leraren werken parttime. Redenen hiervoor zijn onder andere het behouden van vrije tijd en de mogelijkheid om na de vrije dagen weer fris en enthousiast voor de klas te staan. Leerkracht Cathelijne Anten denkt hier anders over. Zij is overgestapt van parttime naar fulltime lesgeven. Dit kwam door haar duo-collega die stopte, waardoor ze vijf dagen in de week les moest geven. Ze raadt het iedereen aan. Dat valt te lezen op de website van het Algemene Onderwijsbond.

Reacties

Sam is bang voor de ontwikkeling van long covid bij de leerkrachten die thuis zitten

Asha is voor online onderwijs.

Deze school laat weten dat haar leerkrachten nog gezond zijn.

Christine vindt dat leerkrachten meer uren zouden moeten werken.

Deze twitteraar is sceptisch over het inhalen van de leerachterstand.

Rens uit zijn medeleven met de kinderen die hierdoor niet naar school kunnen.

Praat mee

