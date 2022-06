‘Ik zoende vurig met Henk aan de achterkant van de dijk’

Premium Binnenland

Nederlanders zitten urenlang vast in modderpoel Wales: ’We zakten steeds verder weg’

Geschrokken maar ongedeerd zijn twee Nederlandse toeristen afgelopen weekend door een speciaal reddingsteam uit een modderpoel in een natuurpark in Wales gered. Hun wagen zakte steeds verder weg en even leek het alsof er geen uitweg meer was: „De politie zei dat we zelf maar hulp moesten zoeken.”