’Lekker met de blote bast op het terras... Waarom?’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Marjolein vindt wat van mensen die te bloot gekleed zijn.

De grote bleke borsten schommelen gezellig op en neer. En nee, dit is niet ineens aflevering zoveel van ons populaire feuilleton de Minnares. Het is gewoon een verslag van een doodnormale maandagavond een paar weken terug. De man is ingedommeld op de bank, de dochter en ik kijken Humberto. Want het is komkommertijd en niks op televisie. En we zijn te lamlendig om aan een nieuwe serie op Netflix te beginnen.