Fatma (34): ’Daarom stem ik op... Denk’

„Ik stem op Denk, omdat deze partij strijdt voor rechtvaardigheid in een multiculturele samenleving. Mijn familie is van Turkse afkomst, dus voor mij is dat belangrijk. Het is de tweede keer dat ik op deze partij stem. Net als de vorige keer stem ik op Kuzu, want ik vind hem een goede politicus. Voordat Denk bestond, stemde ik altijd blanco, omdat ik nog nooit een partij had gevonden waar ik me goed bij voelde. Sinds de oprichting dacht ik meteen: dit is mijn partij! Ik ben de partij meteen gaan volgen op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram.”

Vragen

„Dit jaar ben ik voor het eerst naar hun campagnebijeenkomst in Nijmegen geweest. Ik had een lijstje met vragen gemaakt die ik aan de partijleiding wilde stellen, maar toen ik er eenmaal stond was ik dat lijstje helemaal vergeten.

Het was zo gezellig en iedereen was zo aardig. Ik had ze willen vragen naar hun kijk op het leenstelsel voor studenten en hun vaccinatiebeleid. Gelukkig waren er anderen die deze vragen stelden, waardoor ik alsnog antwoord kreeg op mijn vragen.”

Coronavirus

„Denk is voor het afschaffen van het leenstelsel en voor de herinvoering van de basisbeurs. Alhoewel ik zelf geen student meer ben, vind ik het wel belangrijk dat iedereen kan studeren zonder een enorme studieschuld op te bouwen. Ik ben blij dat ze daar hetzelfde over denken. Verder zijn ze niet tegen vaccineren, maar wel tegen een vaccinatieplicht. Zij vinden dat iedereen zelf mag weten of ze de prik laten zetten. Daar sluit ik me ook bij aan, want iedereen moet dit zelf kunnen beslissen.

Hoe Denk omgaat met het coronavirus heeft mijn keuze voor de partij alleen maar bevestigd. Corona is zoveel meer geworden dan alleen een uitbraak. Vooral zelfstandig ondernemers zijn in zwaar weer terecht gekomen door alle getroffen maatregelen. Denk vindt dat deze ondernemers meer gesteund moeten worden. Zelf ken ik veel zelfstandig ondernemers, dus ik vind het belangrijk dat daar meer aandacht voor komt.

Mijn ouders en veel van mijn vriendinnen gaan ook op Denk stemmen. Hopelijk krijgen ze dit jaar nog meer stemmen dan bij de vorige verkiezing.”

Wil jij ook vertellen op wie jij stemt en waarom, mail dan naar [email protected]