’Ik heb gewoon niets met seks; in bed wil ik vooral... slapen’

„Hoewel ik weet dat er niets bijzonders met mij aan de hand is en dat ik niet de enige ben met dit gevoel, voelde ik opluchting toen ik hoorde dat een vriendin niet dol op seks is. Ook voor mij hoeft het niet zo; te veel gedoe en ergens ook wel vies…

Ik heb een onwijs goede relatie en we zijn gek op onze twee jonge kinderen. We hebben vrijwel nooit ruzie en ik weet zeker dat ik met deze man oud ga worden. We liggen alleen op één punt niet op dezelfde lijn: hij houdt meer van seks dan ik. In het begin verzon ik nog wel eens een smoesje, maar tegenwoordig ben ik er open en eerlijk over. Ik heb er gewoon niet zo veel mee.

Scheermesje

Ik kijk wel eens naar seksscènes op tv en dan denk ik ’Ja, zó is het wel leuk!’ Het ziet er allemaal zo gelikt uit: prachtige brandschone mensen, de lakens liggen er mooi bij, niemand drupt van het zweet, de lichtinval is perfect en na afloop vallen ze bloot tegen elkaar in slaap.

Laten we eerlijk zijn; dat heeft niets met de realiteit te maken. In werkelijkheid ben je bang dat de kinderen binnenkomen, hoop je in de zomer dat je buren er niet teveel van meekrijgen en schieten er verre van opwindende gedachten door je hoofd als ’Misschien had ik toch even moeten douchen’, ’Als ik nou zo ga liggen, ben ik net iets minder een rollade’ of ’Ik had er vanmorgen tóch even een scheermesje overheen moeten trekken’.

Zonder condoom

Wij zijn al vijftien jaar bij elkaar, dus hebben seks zonder condoom. Nou, probeer dan je lakens maar eens crisp & clean te houden. Ik ben er al een stuk makkelijker in als ik de dag erna een wasdag heb ingeroosterd.

Nee, heel romantisch klinkt het allemaal niet, maar zo voelt het bij mij nou eenmaal. Ik ben ook heel gevoelig voor bacteriële infecties en blaasontstekingen. Dus als ik niet direct na de seks ga plassen en onder de douche stap, kan ik gegarandeerd de dag erna met een kuurtje beginnen.

Extra douchen

En als ik van tevoren weet dat ik dus ook nog een keer extra moet douchen, word ik al moe. Dan heb ik er al helemaal geen zin meer in. Ik werk vier dagen in de week en met twee kleine kinderen is dat flink aanpoten. In bed wil ik vooral... slapen.

Bovendien is het al een paar keer gebeurd dat we werden gestoord door de kinderen. Een huilbui tussendoor (’Ze was haar speen kwijt, ze is nu rustig. Oké, waar waren we gebleven…’) of een kleuter die ineens met grote ogen naast je bed staat; ik vind dat echt afschuwelijk.

Graadmeter

Als we seks hebben, lig ik ook altijd met een oor ’op wacht’. Terwijl mijn man in mijn ene oor wat opwindende dingen fluistert of van de inspanning hijgt, probeer ik met het andere oor na te gaan of er niet ergens een deur opengaat of een kind begint te jammeren.

Ik heb het nu wat aangedikt, het is echt niet zo dat ik er van walg, begrijp me goed. Ik vind het ook zeker lekker. Maar ik denk dat we er verstandig aan doen er eens eerlijk over te zijn. Seks wordt zo vaak als graadmeter voor een goede relatie gebruikt. Zo hebben mijn vriendinnen er nogal een handje de vraag ’Hoe vaak doen jullie het per week?’ aan elkaar te stellen.

Vrouwending

Dan wind ik er geen doekjes om. ’Wij doen het soms weken niet. Dan hecht ik meer waarde aan slapen in een frisgewassen bed in plaats van onder plakkerige lakens in een kamer met seksgeur.’ Ze moeten dan altijd lachen en dan komen de verhalen vanzelf. Dat zij ook altijd direct na de seks onder de douche springen. En dat hij, als ze terugkomen, of ligt te slapen of verveeld op zijn telefoon ligt te kijken.

Mijn man en ik kunnen er gelukkig goed over praten. We knuffelen heel veel en vallen altijd tegen elkaar aan in slaap. Toch weet ik dat ik hem er een groot plezier mee zou doen als ik mijn hersenspinsels zou negeren en gewoon zou genieten van het moment. Ik denk dat het vooral een vrouwending is…”

