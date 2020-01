’Ik ben onthutst als ze me het ’goede nieuws’ vertelt’

Verrukt komt ze thuis. „Goed nieuws,” zo klinkt het. Ik ga er eens goed voor zitten. Talrijke scenario’s flitsen voorbij. Loterij gewonnen? De schoonfamilie verhuisd naar de andere kant van het land?

Niets van dit alles, zo blijkt zodra het hoge woord eruit komt. „Johnny Depp is weer vrijgezel,” juicht ze. Ik ben onthutst. Het is heus tot me doorgedrongen dat ik geen schoonheidsprijzen win, maar om het nou af te leggen tegen Johnny Depp?

Piratenfilm

Ik vraag voor de zekerheid nog even of we het over hetzelfde heerschap hebben. „Dat kleine mannetje uit die piratenfilm met dat sluike haar en lijntjes om de ogen?” Dat is hem. Ik snap het niet. Een George Clooney of Nathan Aké, daarbij kan ik me van alles voorstellen. Maar Depp? Om ervan af te zijn wens ik haar succes met het hem tegenkomen.

Zodra de pannendeksels klinken, mijmer ik over eigen tv-liefdes. Het begon ooit met Charlie’s Angels, de blond-gelokte Farrah Fawcett die mijn jochieshart sneller deed slaan. Later volgden onbereikbare liefdes als Samantha Fox en Katja Schuurman. Vervlogen tijden.

TV-liefde

Plots schiet me iets te binnen. „Weet je wie ik nou leuk vind?” roep ik richting keuken. „Die Amber Brantsen, dat nieuwe meisje van het NOS Journaal.” Het kwartje valt niet. Er galmt een gedetailleerde beschrijving terug van Dionne Stax. „Nee, ook leuk. Maar ik bedoel die andere, je weet toch dat ik eigenlijk op donker val?”

Zo neem ik met Depp nog vers in het geheugen wraak op het lichtblonde koppie achter de pannen. Via een Twitter-foto schep ik duidelijkheid. „En ze volgt me ook nog,” roep ik enthousiast. „Zou dat misschien met je werk te maken kunnen hebben?” volgt een ontnuchterend demasqué. Ik eet met lange tanden op de bank en kijk plots anders naar Amber op de buis. Zelfs Johnny Depp is bereikbaarder.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.