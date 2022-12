’Ik durf niet te vertellen dat ik er met Kerstmis niet ben’

„Als ik aan Kerstmis denk, dan denk ik aan de grote kerstboom met glinsterende lichtjes in mijn ouderlijk huis. Het was zo’n joekel, dat hij maar net in de woonkamer paste. We werden ieder jaar overladen met cadeaus en zaten dagen achtereen aan tafel. De meest bijzondere gerechten verschenen op tafel, en de hele familie kwam vanuit alle hoeken van het land bijeen.

Overdreven

Als klein kind was dit een geweldig gebeuren en was ik ontzettend blij als de decembermaand was aangebroken. Ik zag mijn tantes, ooms, neefjes en nichtjes maar weinig, dus kon ik reikhalzend uitkijken naar deze feestelijke dagen. Voor mij bestond kerst uit urenlang spelen en heel veel lekkers eten.

Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik vond dat de kerstdagen in onze familie eigenlijk overdreven gevierd worden. Een simpel kerstdiner volstaat bij ons niet. Bij ons is het standaard een kerstbrunch, -borrel en -diner, alle gevolgd door uren natafelen. Dit gaat gepaard met urenlang kletsen over koetjes en kalfjes, want het bespreken van echte zaken of verdrietige gebeurtenissen is uit den boze.

Doorbijten

Het is weleens gebeurd dat een familielid niet kwam opdagen, daar hebben mijn ouders het nu nog over. Zij zijn heel traditioneel ingesteld en vinden het heel belangrijk dat er bepaalde tradities in stand gehouden worden. Een verjaardag niet bijwonen is al not done, maar het missen van het kerstdiner kunnen ze echt niet verkroppen.

Tot nu toe ben ik elk jaar braaf komen opdagen en heb ik me altijd overgegeven aan de tradities en verwachtingen van mijn ouders. Dit is altijd flink doorbijten geweest en ging geregeld gepaard met maagpijn. Niet van het vele eten, maar door het gevoel dat ik continu moest opletten hoe ik me gedroeg.

Andere levensstijl

Mijn levensstijl is namelijk heel anders dan die van mijn ouders. Doordat mijn opvoeding erg strikt is geweest, ben ik compleet de andere kant op gegaan. Ik begeef me meer op het spirituele vlak, iets wat mijn ouders maar lastig kunnen begrijpen.

Mijn broers en zussen hebben een indrukwekkende carrière en kunnen in de ogen van mijn ouders niets verkeerd doen. Ze hebben kinderen die goed scoren op school, een koophuis en meerdere auto’s. Ik ben dan ook echt een vreemde eend in de bijt.

Kerstmis ontvluchten

Inmiddels krijg ik het al benauwd als ik alleen al aan het kerstdiner en het samenzijn met mijn familie dénk. Ik ben verhuisd, waardoor ik noodgedwongen bij mijn ouders moet blijven logeren. Alleen bij het diner aanwezig zijn en dan vroeg ’moeten’ vertrekken vanwege de lange rit naar huis is geen optie.

Na lang aandringen van mijn vrienden heb ik recent ingestemd om met hen op vakantie te gaan. We gaan naar Ibiza voor een reinigende sapkuur. Inderdaad: het tegenovergestelde van ons volproppen.

Smoes

Maar dit durf ik écht niet aan mijn ouders te vertellen. Niet in de laatste plaats omdat ze me direct zullen vertellen wat zij van zo’n ’onzinnige’ sapkuur vinden. Zij kunnen zich immers totaal niet vinden in mijn spirituele activiteiten. Ik zie de afkeurende blik van mijn moeder al voor me. Verschrikkelijk.

Slapeloze nachten heb ik er dus van. Ik heb zelfs al gedacht om op eerste kerstdag te liegen dat ik ziek ben en dus écht niet kan komen. Misschien dat dat nog wel de beste oplossing is. Want ik durf niet te bedenken wat de gevolgen van mijn afzegging zouden kunnen zijn...”

Jij op VROUW

Wil jij ook iets - al dan niet anoniem - opbiechten?

Dan kan dat hier...

De VROUW-rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.