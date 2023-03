Praat mee: Kan een baby vijf dagen per week naar de kinderopvang?

Mensen denken vrij negatief over kinderopvang, zegt CBS-hoofd socioloog Tanja Traag in het artikel van De Telegraaf. De meerderheid van de mensen vindt dat een paar dagen kinderopvang niet goed is voor een baby. Maar wie zorgt er dan voor de baby? Meer dan 80% van de bevolking van 16 jaar en ouder vindt dat een moeder met kinderen onder de vier jaar niet of hooguit 28 uur per week zou moeten werken. Hiernaast geeft 35 procent van de mannen aan dat de vrouw beter de zorg voor kleinere kinderen op zich kan nemen. 16 procent van de vrouwen sluit zich hierbij aan.

Kinderopvang

Het overgrote deel van de Nederlanders is dus van mening dat een paar dagen kinderopvang niet goed is voor een baby, maar is dat ook waar? Katinka Reuling, bestuursvoorzitter van kinderopvangorganisatie Partou vertelde eerder aan het AD dat vier of vijf dagen opvang per week juist beter zou zijn voor de kinderen. De onvoorspelbaarheid zou alleen maar voor onrust bij de kinderen zorgen. Daarnaast zou de opvang voor kinderen uit kleinere gezinnen juist goed zijn, doordat kinderen met grenzen leren omgaan en leren delen.

Uit een eerder rapport van Unicef komt naar voren dat het in Scandinavische landen veel normaler is om jonge kinderen naar de kinderopvang te brengen. Zo gaat in Zweden 51 procent van de kinderen jonger dan drie jaar de kinderopvang. Na hun derde neemt dit aantal nog meer toe, dan is maar liefst 97 procent van de niet naar schoolgaande kinderen ingeschreven bij de kinderopvang.

