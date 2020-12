Anna Drijver speelt hoofdrol in modern sprookje

Anna Drijver Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP Kippa PIROSCHKA VAN DE WOUW

„Weer eens wat anders dan de kogels die om mijn oren vlogen in Undercover,” zegt actrice Anna Drijver lachend over haar nieuwste bioscoopavontuur De expeditie van familie Vos. Kroop ze in de succesvolle Netflix-serie nog moeiteloos in de huid van een stoere politieagente; in deze feelgood familiefilm speelt ze een lesbische moeder die haar 11-jarige zoon Teun helpt om het kostbare sprookjesboek van zijn opa te vinden.