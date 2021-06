Boer Zoekt Vrouw-Rianne vanuit Denemarken: ’Denen laten zich vaak testen’

Premium TV

Omar Sy: ’Ik ben nu eenmaal een dief’

Lupin draait om meesterdief Arsène Lupin, die in de loop der jaren in verschillende gedaantes in de Franse cultuur is opgedoken. Met de serie had Netflix begin dit jaar zijn vurig gehoopte tegenhanger van BBC-hit Sherlock te pakken. Fans hoefden gelukkig niet lang te wachten, want deel twee dient zi...