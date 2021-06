’BzV’-Rianne vanuit Denemarken: ’We denken aan een derde kindje’

Begin april 2021 - middenin coronatijd - verhuisden Jan en Rianne met hun twee zoons naar Denemarken, waar ze nu een koeienboerderij hebben. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Rianne Blom (34), bekend van het tv-programma ’Boer Zoekt Vrouw’. Afgelopen april emigreerde ze met haar boer Jan (35) en hun twee zoons naar Denemarken „We merken hier op de boerderij weinig van corona. Het leven in Denemarken is weer zo goed als terug naar normaal.”