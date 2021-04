Daghoroscoop 15 april - Doe kalm aan Waterman!

VANDAAG JARIG

Je gezondheid kan wat extra aandacht nodig hebben in de tweede helft van het jaar; niets ernstigs, maar het kan even tegenzitten. Begin niet met een drastisch dieet of geheel andere leefwijze. Focus op je gezin en blijf mentaal in evenwicht door constructief en positief te denken.

RAM

Wees vanochtend voorzichtig; je kunt vallen of je verwonden. Maak een flinke wandeling als het weer goed is, ga bij vrienden langs en luister naar de laatste verhalen en geruchten. Door te netwerken kun je tal van voordelen behalen.

STIER

Je mag op een mooie oogst rekenen; er kan sprake zijn van uitzonderlijke mogelijkheden en binnenstromend geld. Verkoopcijfers kunnen stijgen en je vooruitzichten lijken rooskleurig. Speur via de media potentiële klanten op.

TWEELINGEN

Starten kan vandaag moeite kosten, maar je zelfvertrouwen zal anderen opvallen. Tijdens een presentatie of bijeenkomst kun je een goede indruk maken. Een gunstige respons zal nieuwe deuren openen. Kleed je met zorg.

KREEFT

Achter gesloten deuren worden de beste resultaten geboekt. Een gesprek onder vier ogen zal vrucht afwerpen als alle betrokkenen open communiceren zonder bang te zijn voor negatieve consequenties. Vertrouwen is essentieel.

LEEUW

Geniet van de dingen die je graag doet; je hebt hard genoeg gewerkt om je dat te kunnen veroorloven. Bestel of koop spontaan wat al lang op je verlanglijst staat. Een samenzijn vanavond belooft gezelligheid en plezier.

MAAGD

Als je van je werk houdt kan het een uitzonderlijke dag worden. Laat zien wat je kunt. De komende dagen zijn van belang voor je imago en reputatie. Promotie en vooruitgang wordt voorzien zolang je niet negatief reageert of ruzie maakt.

WEEGSCHAAL

De dag kan met een negatief bericht beginnen, maar wordt beter naarmate de tijd verstrijkt. Door nu een vakantie te plannen kun je nog profiteren van goedkope accommodaties. Kijk op internet voor de beste deals.

SCHORPIOEN

Regel je geldzaken; een goed moment om een financiering rond te krijgen voor een huis of ander kostbaar project. Trek er ruim de tijd voor uit als je een ouder familielid bezoekt en luister oplettend naar diens verhalen.

BOOGSCHUTTER

Deals en onderhandelingen lijken veelbelovend. Je bent niet alleen in staat om transacties bevredigend tot stand te brengen, maar gesprekken zullen ook aangenaam verlopen. Blijf echter op je hoede en vooral realistisch.

STEENBOK

Let beter op je gezondheid als je te maken krijgt met lusteloosheid of vermoeidheid. Onderzoek kan nuttige informatie opleveren over je conditie of een chronische kwaal. Verkopers en handelaren kunnen op winst rekenen.

WATERMAN

Je kunt ineens heftig verlangen naar ontspanning, maar het komt er waarschijnlijk niet van. Doe kalm aan als je een vaste relatie hebt en niet zeker weet wat je werkelijk wil of geen raad weet met de emotionele kanten van het leven.

VISSEN

Zet huis en gezin vandaag in het middelpunt; je zal veel geduld moeten opbrengen om gespannen verhouding in de hand te houden. Een situatie die vereist dat je je plicht doet of een belofte inlost, kan je vrijheid beperken.

