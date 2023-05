’Nikkie, het is 2023! Wie wil nu nog trouwen?’

Sandra

„Mijn man wilde best trouwen, alleen er kwam maar geen huwelijksaanzoek. Ik heb hem daarom tien geschikte data gegeven waaruit hij mocht kiezen. De datum die hij koos, heb ik direct vastgelegd!”

Kim

„Nikkie, geduld… Ik ben na zestien jaar, twee kinderen en regelmatig hinten ten huwelijk gevraagd op het hoogste puntje van de Eiffeltoren. Het was het wachten waard!”

Yvonne

„Meid, het is 2023. Wie wil nu nog trouwen? We zijn toch independent women!?”

Jacqueline

„Ik ben al 34 jaar samen met mijn vriend en we vinden trouwen beiden onzin en geldklopperij. We houden toch wel van elkaar, daar is geen bevestiging voor nodig. En ik ga voor dat geld liever drie weken op een strand liggen!”

Inge

„Nee, ik zou mijn huwelijk niet afdwingen. Ik zou met opgeheven hoofd door het leven gaan. En trouwens, waar staat geschreven dat de man het aanzoek moet doen? Waarom kan een vrouw die stap niet zetten?”

Carolien

„Ik vind trouwen sowieso onzin. Het is niks anders dan een leuk feestje en als je het mij vraagt, zegt het helemaal niks over de liefde. Het feit dat je samen kinderen hebt, lijkt me toch een stuk zwaarder wegen.”

Wendy

„Nou Carolien, voor sommige mensen is het wél belangrijk om alles officieel bekrachtigd te hebben, hoor. Ik ken getrouwde stellen die geen feest hebben gegeven, dus het draait echt niet alleen daar om. Iedereen mag voor zichzelf bepalen of, hoe en waarom ze trouwen.”

Francine

„Als het ware liefde is, komt het allemaal goed!”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.