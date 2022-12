’Zeuren over mijn leeftijd doe ik niet meer’

Vorig jaar zomer schreef ik hier mijn eerste column. 29 jaar oud en onzeker over zo’n beetje alles in mijn leven begaf ik me middenin een soort existentiële crisis - die door het internet het dertigersdilemma wordt genoemd. Wie was ik? Wat wilde ik en waarom wilde ik dat? Was het een goede keuze geweest om Zeeland te verlaten? Zou een andere baan niet beter bij mij passen? En privé… had ik niet al lang een huis, partner en kinderen moeten hebben? Soms lag ik nachten wakker terwijl die vragen door mijn hoofd schoten. Als ik iets wilde veranderen, dan moest ik dat nu doen. Anders was het te laat.

Alsof ik nog niet genoeg aan mijn hoofd had, ploegde ik toch zeker eens per week door online lijstjes met dingen die je voor je dertigste gedaan zou moeten hebben. Veel daarvan kon ik direct afvinken. Ik was alleen op reis geweest, had een tattoo laten zetten en was - meestal - lief voor mezelf. Bleven over: ‘Word een fijnproever als het om alcohol gaat’, ‘Betaal je rekeningen’, ‘Reken af met je slechte gewoontes’ en ‘Leer organiseren’. Omdat ik maandag 31 kaarsjes mag uitblazen, leek dit mij een mooi moment om de balans op te maken.

Laten we beginnen met de eerste. ‘Word een fijnproever’. ‘Fijnproever’ is wellicht nog wat hoog gegrepen, maar écht heel dronken ben ik niet geweest en eigenlijk gaat er sowieso een stuk minder drank doorheen. ‘Betaal je rekeningen’ en ‘Leer organiseren’ dan, want die vallen vaak samen. Zodra er een rekening binnenkomt, trek ik de datum waarop het daadwerkelijk overgemaakt moet zijn een weekje naar voren en zet ik dat in mijn agenda. Ik heb geen rekening gemist of te laat betaald, dus ik zou zeggen: fool proof.

Slechte gewoontes heb ik nog steeds. Als ik het druk heb, schiet sporten er vrijwel direct bij in en het zou mij niets verbazen dat ik bij Thuisbezorgd inmiddels op een soort lijst met frequent buyers sta. Al ga ik tegenwoordig wel vaak voor de gezonde optie, dus ook op dit terrein heb ik iets van winst geboekt. Dan hebben we het huis, de partner en de kinderen nog. Een huisje heb ik inmiddels (huur, koop is nog steeds onbereikbaar), de partner kwam zomaar ineens uit de lucht vallen en als ik geen miskraam had gehad, was ik op dit moment hoogzwanger geweest.

Check, check, checkerdiecheck! Lekker bezig. Maar om eerlijk te zijn kunnen die lijstjes me gestolen worden. Want als ik één ding heb geleerd dit jaar, dan is het om met volle teugen te genieten van het leven en je vooral niet te druk te maken. De hemel heeft er dit jaar een paar engeltjes bijgekregen en die overlijdens drukten mij met de neus op de feiten. Zeuren over mijn leeftijd doe ik daarom niet meer. Het is zoals collega Sabine altijd zegt: het alternatief is al helemaal niets.”

