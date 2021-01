Opnieuw thuisonderwijs: rampzalig of goed te doen?

Basisscholen en kinderopvanginstellingen blijven vanwege de hoge coronabesmettingscijfers en de toegenomen druk op de zorg zeker tot en met 17 januari dicht. Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob betreurt het dat het kabinet dit besluit heeft moeten nemen. „Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus.”

Bom

Het nieuws dat de scholen, ook de basisscholen en de kinderopvang, dicht gaan, sloeg half december bij werkende ouders in als een bom. ’Ik ben er echt kapot van, trek het niet’ is een van de berichten die bij het meldpunt van Stichting Werkende Ouders binnenkwam, nog geen uur nadat het nieuws naar buiten kwam dat Nederland in volledige lockdown ging

Een van de belangrijkste redenen dat het nieuws snoeihard binnenkomt en ouders de adem beneemt, aldus directeur Marjet Winsemius van Stichting Voor Werkende Ouders, is om de reden die werd gegeven door minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bij Beau. „Het blijkt effectief zo te werken, dat als de basisscholen naar onderwijs op afstand gaan, dat ouders dan beter dat andere advies opvolgen: werk zoveel mogelijk thuis.”

Frustratie

Ouders reageren massaal op het meldpunt:

’Dus over de rug van mijn kind gaan nu de scholen dicht om mij thuis te laten werken.’

’Waar is het op gebaseerd? Heb je bewijs dat de besmettingscijfers zo hoog zijn bij de kinderen of bij de ouders langs het schoolplein? Dan zou ik het nog snappen, maar dit slaat nergens op.’

’Ik zit in een spagaat; mijn werkgever wil dat ik kom werken en nu wordt dat tegen me gebruikt. Ik was zelf ook liever thuis gebleven’

Marjet Winsemius snapt de frustratie van ouders. „Natuurlijk is er begrip voor aanvullende maatregelen met de oplopende besmettingen, maar al sinds het begin van de coronacrisis wordt er door alle experts op gehamerd dat kinderen onder de 13 niet of nauwelijks besmetten. Dat nu ook de basisscholen en de kinderopvang een maand dicht gaan, komt bovenop een lange periode van fikse aanpassingen door werkende ouders waardoor de druk verder oploopt. Thuis werkend, steeds minder mogelijkheden ’iets leuks’ te doen met kinderen en nu in de winter ook nog slecht ’binnenzit’weer, maakt dat dit onverwachte bericht zoveel stress oproept.”

Of de scholen en de kinderopvang na 17 januari weer open gaan, is nog maar de vraag. Het Red Team, een expertgroep dat het kabinet adviseert, vindt dat de scholen nog langer dicht moeten blijven om te voorkomen dat nieuwe varianten van het coronavirus zich kunnen verspreiden.

Praat mee

