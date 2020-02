Ⓒ Frederic Cirou | HH

Terwijl het lid van Yourgos tegen mijn bovenbeen prikt, probeer ik me slapend te houden. Dat is niet gemakkelijk. Hij laat zijn handen onder mijn T-shirt naar mijn borsten glijden en likt zachtjes aan mijn nek. Nu herinner ik me weer hoe goed hij is in bed. „Laura,” fluistert hij. „Je ziet er prachtig uit.”