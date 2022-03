Premium Het beste van De Telegraaf

Eeneiige tweeling: 'We gingen stiekem in elkaars les zitten'

Door Mariëlle Wisse

„Fennanda (l): „Maar we lijken ook ontzettend op elkaar. Qua inrichting van ons huis bijvoorbeeld, en soms kopen we zomaar exact hetzelfde cadeau zonder dat we dat van elkaar weten.” Ⓒ Nine Ijff

Aan de buitenkant zijn ze voor onbekenden bijna niet van elkaar te onderscheiden. Maar waarin verschillen ze van elkaar? Hebben ze weleens ruzie en voelen ze nou écht hoe het met de ander gaat? Deze eeneiige tweeling (60) over hun bijzondere band. Fennanda Eleveld (links) is getrouwd, heeft een zoon (22) en is kunstenares. Wilma Eleveld is getrouwd, heeft twee kinderen (23 en 26) en werkt als docent social work.