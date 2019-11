Helena Bonham Carter (53) in ’The Crown’: Eindelijk is mijn leeftijd een voordeel

Het langverwachte derde seizoen van The Crown is in aantocht. Vanaf zondag kunnen fans weer genieten van het wel en wee van het Britse koningshuis mét een spiksplinternieuwe cast. Helena Bonham Carter schittert als prinses Margaret, de populaire en rebelse zus van de Queen. Een rol die haar op het lijf geschreven is. „Ik zou doodgaan van verveling als ik me aan al die regels zou moeten houden.”