Daghoroscoop 26 juli - Sterrenbeeld Kreeft: Blijf thuis!

Onder invloed van de kosmos die jouw gezondheid en houding bepaalt, kun je een andere leefwijze gaan omarmen. Blijf aandacht besteden aan jouw kwetsbare fysieke punten zodat je problemen kunt voorkomen, zoals jouw hart. Je kunt veel voldoening proeven uit religieus onderzoek.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Schaam je niet als jij wat zelfzuchtig bent. Je hebt ruimte nodig terwijl anderen juist kunnen proberen misbruik te maken van jouw hulpvaardigheid. Hoewel het een dag van ups en downs kan worden moet je jouw medemens wel respecteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Geef jouw carrière aandacht; sommigen van jullie kunnen een invloedrijke positie veroveren. Blijf bevriend met collega’s die jou op weg naar de top voorbij gaan. Je bereikt het meeste door met hen optimaal te blijven samenwerken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Routine kan worden verstoord. Een crisis kan je noodzaken datgene waarmee jij bezig bent te laten liggen. Handel problemen kalm en beheerst af. Een positieve benadering levert positieve resultaten op. Werk niet te lang.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Hoewel jij graag gezellig kletst moet je jouw goede naam beschermen en geen roddels verspreiden. Gebrek aan concentratie zal tot fouten leiden, vooral in schrijfwerk of tijdens een presentatie. Blijf vanavond thuis.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Anderen rekenen op jou. Als jij gewend bent om tegen de klok te werken zul jij je daarvoor nu meer dan anders moeten inspannen. Hoe verleidelijk het ook lijkt, probeer geen tijd te rekken. Zet een goede relatie niet onder druk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Luister naar de verkeersinformatie; vertraging en oponthoud dreigen als jij op reis gaat. Vertrouw op jouw intuïtie als je een belangrijk besluit moet nemen over jouw toekomst. Op liefdesgebied is het van belang niets te forceren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een partner kan dwarsliggen; sta open voor een compromis, dat brengt de warmte en intimiteit terug in jouw relatie. Door vermoeidheid kan werk trager verlopen dan normaal. Probeer rustig te eten dan keert jouw energie terug.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het is in je eigen belang zo snel mogelijk een ruzie bij te leggen of een misverstand op te heffen. Betrokkenheid bij een groep kan interessante connecties opleveren. Trek werknemers aan met wie je goed kunt opschieten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Denk niet te ver vooruit; doe jouw best onder de gegeven omstandigheden. Beloof niets wat jij niet kunt nakomen. Jouw vrije tijd is kostbaar, dus ga er behoedzaam mee om. Neem een stevig standpunt in als jij wordt geprovoceerd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Thuis kan de sfeer gespannen zijn, zeker als iemand tracht om je voor te schrijven hoe jij moet leven. Kalm blijven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bedenk een smoesje om (tenminste tijdelijk) van het toneel te verdwijnen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Er kan een ingewikkeld conflict ontstaan waarbij diverse takken van de familie betrokken zijn. Een wilsbeschikking kan hebzucht doen ontwaken. Bedien je van tact en blijf discreet. Stel je realistisch op en toon geen emoties.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jouw interpretatie van gebeurtenissen kan er totaal naast zitten. Het is logisch dat jij je ongemakkelijk zult voelen. Een impulsieve daad zal meer kwaad dan goed doen. Je kunt het beste maar even op het reservebankje gaan zitten.

