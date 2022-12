Daghoroscoop 24 december - Sterrenbeeld Boogschutter: Berg breekbare en kostbare spullen op!

VANDAAG JARIG

Je zult komend jaar aandacht willen besteden aan jouw conditie, imago en uiterlijk. Ook financiële zaken zullen je na aan het hart liggen evenals jouw emotionele welzijn. Met Jupiter in jouw teken kunnen vrouwen vruchtbaar zijn en zal het leven steeds leuker en gevarieerder worden.

MORGEN JARIG

Jouw gezondheid blijft waarschijnlijk goed; de kosmos voorspelt geen grote problemen. Als je ze hebt, heb je ze al langer en weet je hoe je ermee moet omgaan. Het deel van jouw horoscoop dat met huisvesting te maken heeft ziet er plezierig uit. Misschien verhuis je of koop je een tweede huis.

MAANDAG JARIG

Jouw fysieke gezondheid lijkt in 2023 gewaarborgd; je hoeft er niet speciale aandacht aan te besteden. Natuurlijk zullen er momenten zijn dat je je minder voelt en kan stress toeslaan, maar dat zal niet lang duren. Er lijkt sprake van een verhuizing of renovatie, waardoor het lijkt alsof je bent verhuisd.

STERRENBEELD RAM

Mensen die je liefhebt en die jouw idealen delen zullen de komende dagen het juiste gezelschap zijn. Er is veel te doen en te zien wat je bezig zal houden. Houd bonnen bij de hand van aankopen die misschien geruild moeten worden.

STERRENBEELD STIER

Interessante ideeën en informatie kunnen je de komende dagen voedsel tot nadenken geven De kosmos geeft een nieuwe cyclus aan die je aanmoedigt meer gebruik te maken van jouw talenten en praktische vaardigheden.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een kerkdienst of aansluiting bij mensen in jouw gemeenschap om minder bedeelden te helpen zal jouw behoefte bevredigen iets waardevols te doen. Heb je een goede stem dan zal zingen jou en anderen plezier bezorgen.

STERRENBEELD KREEFT

Je zult je in toenemende mate bewust zijn van de aanwezigheid van derden, van hetgeen hen beweegt en van je eigen motivatie. Een geschikt moment om na te denken over investeringen of een spaarplan op energiegebruik.

STERRENBEELD LEEUW

Samenwerking en teamspirit zijn van belang. Het zal gemakkelijk zijn om plannen te maken voor een kerstviering waar het hele gezin van geniet. Oude tradities zullen je een vertrouwd gevoel geven; dáár hoeft je niet op te bezuinigen.

STERRENBEELD MAAGD

Jouw communicatieve talent is gebaseerd op een sterke intuïtie. Je krijgt veel voor elkaar door te delegeren en samen te werken en je zult snelle en makkelijke manieren weten te bedenken om problemen uit de weg te ruimen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Creatief denken helpt je een eind op weg. Maak van jouw huis een verblijf waar druk van buitenaf geen vat op heeft. Als je je best hebt gedaan zal alles vlot verlopen. Je staat een vrolijke tijd te wachten als je met vakantie gaat.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een partner kan bezeten zijn van een onderwerp waarvoor je geen belangstelling heeft. Laat het los en ga iets doen wat jouw interesse heeft. Op het laatste moment kan alsnog een zakelijke deal zijn beslag vinden.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je staat aan de vooravond van een dynamisch en positief weekend. De kosmos biedt kansen om veel tot stand te brengen. Berg breekbare en kostbare spullen op als je gasten verwacht met kleine kinderen.

STERRENBEELD STEENBOK

De kosmos belicht jouw financiële situatie en biedt de gelegenheid om verbeteringen door te voeren. Zoek het gezelschap van vrienden als je behoefte hebt aan gezelschap; zij zullen je met open armen ontvangen.

STERRENBEELD WATERMAN

Jouw populariteit neemt toe en je kunt te maken krijgen met veel uitnodigingen. Degenen die in de publieke belangstelling staan kunnen een goede indruk maken en kunnen zelfs een eerbewijs in ontvangst nemen.

STERRENBEELD VISSEN

Er breekt een periode van bezinning voor je aan die zal helpen je voor te bereiden op het volgend jaar. In weerwil van de drukte om je heen kun je verdiept raken in hetgeen in de voorbije jaren in jouw leven de revue passeerde.

