Maart... Deze nieuwe films, series en documentaires wachten op jou!

Videoland

Married At First Sight: Second Chance, vanaf 9 maart

Milly, Marcel en Maxime krijgen een tweede kans om de liefde van hun leven te vinden. Ze gaan vanaf 9 maart op zoek naar hun droomprins of -prinses in Married At First Sight: Second chance. Ze waren eerder te zien in Married At First Sight, maar dit mocht niet baten. Het drietal krijgt nu een tweede kans. Date-professionals hebben wederom hun uiterste best gedaan om de perfecte match voor M, M en M te vinden en schotelen een voorselectie voor. Bij wie gaan Milly, Marcel en Maxime logeren?

Remember me (2010), vanaf 14 maart

Wie van Robert Pattinson (inmiddels 33) in zijn jongere jaren houdt, kan zijn hart ophalen bij deze film. Je wordt meegenomen in het verhaal waarin Tyler (Robert Pattinson) de zelfmoord van zijn broer moeilijk kan verwerken. In de emotionele puinhoop in zijn leven, ontmoet hij een lichtpuntje: de knappe Ally (Emilie de Ravin). Ze is de dochter van een hardhandige politieagent, die ook het pad van Tyler kruist. Spannend en romantisch: perfect voor op een lazy Sunday!

Hotter than my daughter seizoen 9, vanaf 2 maart

Waar eerst Patty Brard en Gordon op zoek gingen naar flamboyante personen met een uitdagende kledingstijl, neemt Bridget Maasland het in het nieuwe seizoen over. Dochters die schoon genoeg hebben van de opvallende kleding en het roekeloze gedrag van hun moeder of vader schakelen de hulp in van beauty & fashion-experts. Het belooft een hilarisch seizoen te worden, vol leer, panterprint, korte jurkjes en netpanty’s.

Netflix

Women of the Night (2001), vanaf 13 maart

Samantha is een blinde radio-dj van een illegaal kanaal en reist nachtenlang rond om eindeloze, spannende verhalen te vertellen over het liefdesleven van drie verschillende vrouwen. De een is een advocate, de ander een stand-up comedian en de laatste een rijke erfgename. Ze hebben een ding gemeen: de dames zijn verwikkeld in een heftige affaire. De reden waarom Samantha hun verhalen vertelt? Haar vader. Meer vertellen we niet over deze te spannende film…

Riverdale: seizoen 4, vanaf 5 maart

Wie seizoen 3 heeft gezien, is met honderden vragen achtergebleven. Gelukkig worden die vanaf 5 maart allemaal beantwoord. Hopen we... Vraag 1: Gaat Jughead dood? Vraag 2: Wie heeft dit gedaan? Vraag 3: Zijn Archie en Veronica weer samen? Kortom, reden genoeg om te kijken.

Lost Girls, vanaf 13 maart

Amy Ryan (die we kennen van The Wire) verliest haar dochter (24) en blijft achter met duistere geheimen als ze zelf op zoek gaat naar de oorzaak van haar dood. Tijdens haar zoektocht stuit ze op talloze onopgeloste moorden op jonge sekswerkers en dwingt ze de lokale politie en media om actie te ondernemen. Een nieuwe film die je van begin tot eind in haar greep houdt.

HBO

Westworld seizoen 3, vanaf 15 maart

Er wordt supergeheimzinnig gedaan over het nieuwe seizoen van deze spannende serie. Op internet dook er ineens een geheime trailer op met beelden die nog niemand had gezien. Daaruit kunnen we de nodige conclusies trekken: Dolores en haar hosts krijgen een moeilijke tijd en Caleb is te zien als ’normaal’ mens.

The Plot Against America, vanaf 1 maart

Het verhaal van deze fascinerende miniserie gaat over de geschiedenis van Amerika, verteld vanuit een joods gezin in New Jersey. Zij zien hoe politicus Charles Lindbergh (1902-1974), een gevierd luchtvaartheld, groter en groter wordt. Uiteindelijk wordt Lindbergh president en vaart een koers richting het fascisme.

Dplay

Love After Lockup

Dat liefde soms echt alles overwint, zelfs de gevangenis, wordt duidelijk in deze fantastische serie, waarin gevangenen en hun geliefde worden gevolgd. De meeste koppels kennen elkaar alleen terwijl een van hen achter de tralies zat, dus het is de vraag of hun relatie ook werkt als ze beiden op vrije voeten zijn. Een heerlijke serie voor als je echt even wil ontspannen en nergens aan wil denken!