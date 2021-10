Ingrid (31): ’Ze kijken mij erop aan dat mijn dochtertje nauwelijks eet’

„Bruin brood, zonder korstjes, met pindakaas of chocopasta. Knijpfruit, maar alleen in een verpakking die ze kent. Soms een beetje jam. Meer eet Fay niet. Dat had ik ruim twee jaar geleden niet gedacht: ze vond alles even heerlijk. Ze was zelfs dol op pastinaak. Ineens veranderde dat. Ik schoof het af op een fase: mijn oudste dochter (8) was ook even een lastige eter. Maar bij Fay duurde het wel heel lang.

Radeloos

Na vier maanden kwamen de opmerkingen. Ik zou het helemaal verkeerd aanpakken, ik zou niet consequent zijn en mijn dochter verwennen. Maar ik had alles al geprobeerd: van het eindeloos aan tafel blijven zitten tot het ontzeggen van toetjes en het belonen met stickers. Niets hielp. Kinderartsen, diëtisten, psychologen... niemand vond een oorzaak of oplossing. Ondertussen keken ze mij er als moeder wel op aan. Het maakte me radeloos: ik kon toch niet jarenlang toekijken hoe mijn kind niet at?

Eetstoornis

Uiteindelijk las ik een boek over Arfid: een vrij onbekende eetstoornis die uit het niets lijkt te ontstaan. Mensen met deze stoornis willen wel eten, maar ze durven of kunnen het niet. Fay ook: ziet ze sperzieboontjes op een afstand dan wil ze wel, schuif ik haar bordje dichterbij dan gaat de knop om en raakt ze in paniek. Door dat boek kwam er na anderhalf jaar eindelijk een diagnose en pas over anderhalf jaar start de behandeling. Ondertussen lijdt haar gezondheid eronder. Ze is tien centimeter kleiner dan zou moeten en ze krijgt weinig voedingsstoffen binnen, waardoor ze snel moe en ziekjes is. Ze heeft zelfs een periode aan de sondevoeding gezeten!

Mijn directe omgeving heeft inmiddels begrip, maar sommige reacties blijven frustrerend. Ik hoor nog altijd dat het mijn schuld zou zijn. Nee, mijn dochter is geen lastige eter. Ze heeft een eetstoornis en daar moet meer aandacht voor komen!”

