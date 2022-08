Ingrids dochter (4) heeft een eetstoornis

Culinair

Spreekuur: Hoe omgaan met borderline?

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Iemand in mijn omgeving heeft kenmerken van borderline. Dat is zowel lastig voor haarzelf als voor ons, als familie. Hoe ga ik daarmee om?