Praat mee: breng jij vandaag een proteststem uit?

Nederlanders mogen vandaag hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Echter maakt niet iedereen gebruik van zijn of haar stemrecht. Dat is ook het geval bij deze verkiezingen, waarbij de opkomst structureel lager ligt dan bij de landelijke verkiezingen.

Onvrede

Momenteel is het vertrouwen in de politiek erg laag, stelt opiniepeiler Gijs Rademaker. Tegen RTL-nieuws zegt hij: „Volgens ons onderzoek heeft één op de drie mensen nog maar vertrouwen in het kabinet, tweederde dus niet.” Door de onrust die hieruit voortkomt is de opkomst dit jaar mogelijk hoger dan voorheen. Veel mensen zijn namelijk ontevreden over het beleid van de gevestigde partijen, waardoor zij bewust op een andere partij stemmen. Deze manier van stemmen wordt ook wel proteststemmen genoemd.

Sommige oppositiepartijen zijn hier tot een bepaalde hoogte zelfs afhankelijk van. Zo zegt Geert Wilders tegen RTL nieuws: ’De proteststem is ontzettend belangrijk voor deze verkiezingen. Ook voor mij. Nederland is dit kabinet van Rutte en Kaag spuug- en spuugzat. We kunnen nu samen een vuist maken.’

Lange termijn

Maar niet iedereen is blij met proteststemmers. Zij vragen zich af wat het effect van deze stemmen op de lange termijn zal zijn. ’Dat is het risico van een proteststem: je krijgt dan niet wat je graag wil. En met een beetje pech wordt het nog een stuk erger’, aldus een bezorgde Twitteraar.

