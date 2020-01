Slimme ’meid’ doet haar uitstrijkje op tijd

Daarom roept Stichting Olijf (een patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker) tijdens de Europese Baarmoederhalskanker Preventieweek vrouwen op mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en dat uitstrijkje toch echt te laten maken.

Vroege screening

Jaarlijks krijgen 800 vrouwen in Nederland de diagnose baarmoederhalskanker, blijkt uit cijfers van het RIVM. Zonder de vroege screening en vaccinatie van meisjes zou dat aantal wellicht hoger liggen. Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door langdurige infectie met het Humaan PapillomaVirus (HPV), waar 80% van de vrouwen tijdens hun leven mee besmet raakt. Het virus wordt via seksueel contact overgedragen.

Jongens

Ook jongens kunnen het krijgen. Daarom kunnen zij vanaf 2021 eveneens gevaccineerd worden. Meestal ruimt het lichaam het virus binnen twee jaar op, maar langdurige infectie verhoogt de kans op baarmoederhalskanker. Tijdens het bevolkingsonderzoek krijgen vrouwen tussen de 30 en 60 jaar elke vijf jaar een uitnodiging om een uitstrijkje te maken, de laatste keer waren dat er zo’n 800.000. Bij 35 vrouwen werd uiteindelijk baarmoederhalskanker gevonden en bij 5000 vrouwen werd een voorstadium geconstateerd. Naar schatting (!) werden 325 sterfgevallen voorkomen.

Opgespoord

Met name vrouwen tussen de 35 en 50 jaar laten minder vaak een uitstrijkje maken. Volgens het RIVM kunnen veel meer gevallen worden opgespoord als meer vrouwen deelnemen. Olijf vraagt daarom extra aandacht voor preventie. Volgens de patiëntenorganisatie is baarmoederhalskanker een van de weinige vormen van kanker die redelijk eenvoudig in een vroeg stadium opgespoord (en dus voorkomen) kan worden. Voor vrouwen die niet naar de huisarts durven is er sinds 2017 een zelfafnameset, waarmee ze thuis lichaamsmateriaal uit de vagina afnemen en dat kunnen opsturen om te laten testen op HPV. De laatste keer deed 7% dat.

Onrustige cellen

Een van de vrouwen die anderen oproept dat uitstrijkje te laten maken is Wendy Geerts (34). Bij haar uitstrijkje werden in 2016 ’onrustige cellen’ gevonden. Ze bleek baarmoederhalskanker in een vergevorderd stadium te hebben. Ze had geen zin in chemotherapie en liet haar baarmoeder, lymfeklieren, eileiders en weefsel verwijderen. De kanker keerde echter terug, waarna ze alsnog chemobehandelingen onderging. Uiteindelijk liet ze ook haar blaas, vagina, anus en het laatste stukje van haar darm verwijderen.

Rampspoed

Maar daarna hield de rampspoed aan: Wendy kreeg een infectie, onderging een mislukte operatie en heeft sindsdien hevige buikpijnen. „Begin dertig en dan al kanker... Nee, dat had ik nooit kunnen bedenken. Naast het ongeloof, maakte het feit dat ik kanker had me vooral heel strijdvaardig. Ik zie wel wat er op mijn pad komt, bekijk alles van dag tot dag. Alleen ver vooruitplannen durf ik nog niet. Maar ondanks mijn beschadigde lichaam zie ik mijn toekomst zonnig en best met vertrouwen tegemoet.”

Praat mee

