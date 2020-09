Prya (30) zoekt opnieuw een donornier: Dialyseren is geen leven, maar óverleven

Prya samen met haar gezin Ⓒ Dennis Lubbers / Nierstichting

Prya Rampersad (30) is geboren met slechts één nier. Met een gezonde nier kun je goed leven, omdat de overgebleven nier het werk van de andere nier voor een deel overneemt. Maar toen Prya 23 was - ze had inmidels een zoontje van 2 jaar - holde haar gezondheid ineens achteruit.