Daisy doet mee aan de lekker in je vel-challenge: ’Ik baal van mezelf’

De tweede week zit erop. Hoe vergaat het jou? Ik heb de afgelopen zeven dagen aan den lijve ondervonden dat lekker in je vel zitten niet alleen maar te maken heeft met voeding, maar ook met veel andere belangrijke dingen. Eén daarvan is genoeg slaap. Daar hamert onze coach ook op wanneer we het hebben over een gezonde leefstijl. Ontspanning en slaap zijn superbelangrijk om je goed te voelen, maar afgelopen week was dat voor mij nou nét het punt waarop het misging.

Ik heb binnenkort een paar weken vrij. Lekker, zou je denken, maar dat betekent wel dat ik me de weken ervoor he-le-maal uit de naad moet werken. Als freelancer komt er namelijk geen brood op de plank tijdens de vakantie, dus voor die tijd is het aanpoten. Daar komt bij dat ik nou niet bepaald behoor tot de groep mensen die net na het ontwaken op zijn best is. Helemaal in de winter vraag ik me elke morgen weer af waarom je niet gewoon in bed mag blijven liggen totdat het licht is?!

Ochtendmens

Stinkend jaloers ben ik op ‘ochtendmensen’. Want bij mij begint het motortje pas in de avond te lopen. Dan krijg ik het meeste werk weggezet. Nog helemaal vol energie, lig ik vervolgens in bed naar mijn niet gestucte plafond met oude lekkagevlek te staren, nadenkend over wat ik allemaal nog meer moet doen. Soms val ik pas na drie uur draaien en woelen in slaap en word ik de volgende dag doodmoe wakker. Met als gevolg dat ik qua status het best vergeleken kan worden met een hongerige kandidaat die net dertig dagen heeft meegedaan aan Expeditie Robinson: chagrijnig, moe en de hele dag trek in zoetigheid.

Falen

Ik denk dat dit de verklaring is waarom ik afgelopen week een halve zak pepernoten heb leeggegeten, die nog was overgebleven van Sinterklaas. Ik baal van mezelf. Waarom kon ik me nou niet gewoon even beheersen? Al kan ik het mezelf ergens ook niet kwalijk nemen. Bij lekker in je vel zitten hoort ook dat je goed voor jezelf zorgt en weinig stress hebt. En als je op één van die vlakken faalt, is het echt geen wereldramp dat je jezelf een keer een dagje laat gaan. Als je het daarna maar weer oppakt, toch? Ik besluit mezelf vanavond te verwennen met een gezichtsmasker en lekker vroeg naar bed te gaan. Morgen weer een dag om te shinen!

Meedoen?

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je ook meedoen? Dat kan! Kijk hier voor alle informatie over de challenge of word lid van de besloten Facebookgroep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. Geen Facebook? Geen probleem! Als je je aanmeldt voor de VROUW Nieuwsbrief, weet je zeker dat je niets hoeft te missen.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.