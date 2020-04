Reclame voor 12+... Zéker niet kinderachtig!

Ⓒ Getty Images

Het werk stapelt zich op terwijl de kinderen om je heen hangen, vragend wat ze kunnen doen. Het huiswerk van die dag is af, dat stoepkrijt-kunstwerk ook en de puzzel van 1000 stukjes is ook al gelegd. Met een schuine blik op je to do-lijst van je werk, zet je de televisie voor ze aan. Maar laat die beeldbuis voor reclamemakers nou de ideále omgeving zijn om hun lekkernijen aan te prijzen. ’Maaaaaam, ik wil ook zo’n ijsje, net als die jongen op tv!’, schalt er door de huiskamer.