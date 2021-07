’Mijn ex geeft mijn kinderen veel meer dan ik hen kan bieden’

„Ik ben gescheiden en heb twee kinderen van 11 en 14”, schrijft Sacha. „Zij zijn om de week bij hun vader, om de week bij mij. Mijn ex-man is veel vermogender dan ik. Hij heeft een goede baan en een ruim inkomen, terwijl ik het met veel minder geld moet stellen. Dat vind ik geen probleem, maar sinds een paar maanden beginnen mijn kinderen vragen te stellen omdat er steeds meer een ’kloof’ zichtbaar wordt.”

„Met mijn ex gaan ze vaak uit eten, ze krijgen merkkleding en komen vaak weer bij mij aan met cadeautjes die ze van hem hebben gekregen. Ik kan hen dat niet bieden. Zij begrijpen dat niet en ik heb ook geen zin om er al te uitgebreid over in discussie te gaan met ze. Mijn financiële situatie is mijn zaak en ik doe wat ik kan. Toch kan ik slecht omgaan met hun vragen: ’Waarom krijgen we dat bij papa wel en hier niet?’. Ze worden tot mijn ergernis ongedurig en als ik niet uitkijk snauw ik hen af of laat ik me negatief uit over hun vader. Dat wil ik echt voorkomen. Hoe ga ik hiermee om?”

Kritische noot

Kindertherapeut en ouderschapsdeskundige Meta Herman de Groot plaatst een kritische noot bij de opmerkingen van Sacha. „Zij zegt dat ze het geen probleem vindt dat zij het met minder financiële middelen moet doen dan de vader, maar ik vraag me af of dat daadwerkelijk zo is. Als zij hier volledig vrede mee heeft, lijkt het me ook dat ze gemakkelijker het gesprek zou kunnen aangaan met de kinderen. Nu lijkt ze niet bereid om het bestedingsverschil rustig aan hen uit te leggen.”

Financieel bewust

En die uitleg, én onderlinge afstemming tussen vader en moeder, is nou juist zo belangrijk, vervolgt Herman de Groot. „Als gescheiden ouders moet je altijd afspraken maken over hoe je je kinderen gezamenlijk grootbrengt, en dus ook hoe je hen financieel bewust maakt. Zorg er daarom voor dat je een basisnorm creëert waar je als ouders beiden aan kunt voldoen.”

Verhouding zoek

„Als de kinderen bij de vader vaker uit eten gaan, merkkleding krijgen en cadeautjes ontvangen, is de verhouding zoek. En ook al zou deze moeder net zo veel te besteden hebben als de vader, dan nóg is het belangrijk om kinderen niet zomaar onbegrensd van alles aan te bieden. Als ze opgroeien met zo veel luxe, denken ze dat dit de norm is. Dat zou hen later in het leven nog weleens erg kunnen tegenvallen.”

Verschillen uitleggen

Dat betekent niet dat het per definitie een slechte zaak is dat de kinderen bij de vader net iets meer krijgen. Iets vaker met papa uit eten kan prima, vindt Herman de Groot. „Maar de moeder zal wel degelijk het gesprek met de kinderen moeten aangaan om hen uit te leggen dat er verschillen zijn, maar dat dat niet betekent dat ze het daarom minder goed hebben bij haar. Misschien is zij bijvoorbeeld wel meer beschikbaar dan de vader, en biedt zij wat meer aandacht en betrokkenheid.”

Dankbaar

„Het gaat erom dat de kinderen leren om die verschillen juist te vieren en te waarderen, in plaats van dat ze verlangen dat het bij beide ouders evenredig moet zijn. Leg ze uit dat het niet goed is om papa en mama te vergelijken en hier een oordeel over te hebben. Als zij begrip hebben, zal het voor de moeder ook gemakkelijker worden om positief te blijven over de vader en om niet geïrriteerd te reageren op de kinderen. Wees dankbaar voor wat er is!”