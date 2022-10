Daghoroscoop 27 oktober - Je krijgt zeker met romantiek te maken, Vissen!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid is komend jaar heel redelijk, misschien niet perfect (sommige planeten werken wat tegen) maar over de hele linie is het plaatje harmonieus. Stress kan een negatieve invloed op jouw welzijn hebben, het goede nieuws is dat je dat zelf in de hand hebt door spanningen te vermijden.

RAM

Kopen en verkopen kan moeiteloos verlopen. Geliefden die beiden in hetzelfde bedrijf werken moeten met problemen rekening houden. Het zal niet meevallen om een affaire geheim te houden. Behandel privézaken buiten kantooruren.

STIER

Aan de neiging om iets haastig te doen kun je vandaag beter niet toegeven. Je kunt nogal geëmotioneerd zijn en dat zal jouw denken subjectief beïnvloeden. Jouw gedachten opschrijven is nuttiger dan deze met luide stem verkondigen.

TWEELINGEN

Breng evenwicht in jouw leven. Als je mensen van wie je houdt hebt verwaarloosd, richt jouw leven dan zo in dat verantwoordelijkheden en plichten niet botsen. Relatieproblemen moet je bespreken; zwijgen lost niets op.

KREEFT

Je kunt onder zware werkdruk komen te staan. Irritatie, een gevoel van onvermogen of overdreven kritische instelling zal tot problemen leiden met andere mensen. Ga naar een arts als je last hebt van hoofdpijn of slapeloosheid.

LEEUW

Een gemiste kans of teleurstelling op liefdesgebied kan deze tot een onbevredigende dag maken. Als jij het je niet te veel aantrekt zul je snel weer in staat zijn er het beste van te maken. Een ideale dag om je aan een hobby te wijden.

MAAGD

Werkzaamheden in jouw directe omgeving kunnen tot irritatie leiden. Zoek een rustig, alternatief plekje om te werken als reparaties aan straten of gebouwen je al vroeg uit de slaap houden of als je zelf in een verbouwing zit.

WEEGSCHAAL

Geduldig als je bent heb je het vermogen om alles op te lossen wat jouw pad kruist. Knoop de losse eindjes van gisteren aan elkaar, werk details uit die betrekking hebben op een bijeenkomst en verwelkom elke positieve situatie.

SCHORPIOEN

Richt jouw aandacht op de eenvoudige dingen des levens. Jouw talenten ontwikkelen zich als ze worden getest. Je kunt gevraagd worden om in een ruzie tussen collega’s te bemiddelen en dat zal consequenties hebben voor de toekomst.

BOOGSCHUTTER

Je bent vandaag best tevreden met jezelf. Laat jouw licht schijnen zodat anderen jouw goede kanten en kracht kunnen zien. Geneer je niet voor jouw aantrekkingskracht. Vrijgezellen kunnen een potentiële partner ontmoeten.

STEENBOK

Spijbel niet, want de gevolgen kunnen ernstiger zijn dan je te schikken in de normale routine. Romantische opwinding kan je in een hotel doen belanden; een actie waarvan je achteraf wel eens spijt zou kunnen hebben.

WATERMAN

Hoewel je het gevoel kunt hebben dat alles in jouw wereldje goed verloopt kunnen zich ineens problemen voordoen die je niet snel recht kunt zetten. Kies het als jouw eerste prioriteit om vooruitgang te boeken op jouw vakterrein.

VISSEN

Alles wijst op een geluksdag. Zelfs als je iets verkeerd doet zullen anderen je dat snel vergeven. Je krijgt zeker met romantiek te maken, zelfs als je te verlegen bent om uiting te geven aan jouw gevoelens. Openhartigheid is soms nodig.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.