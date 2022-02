Daphne (36): ’Ik begon met bikinicompetities na mijn postnatale depressie’

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Heel makkelijk gezegd: nee. Ik ben nu op mijn zwaarst in zeven jaar tijd. Normaal had ik elk half jaar een bikinicompetitie, waardoor ik weinig tijd had om aan te komen. Mijn laatste wedstrijd zou in april 2020 zijn, maar werd afgelast door corona. Sindsdien ben ik niet meer in wedstrijdvoorbereiding en weeg ik 6 kilo meer dan ik eigenlijk zou willen.”

Hoe ben je begonnen met deze leefstijl?

„Voordat ik kinderen kreeg sportte ik al vijf keer per week, maar ik nam het niet heel serieus. Nadat ik was bevallen van mijn tweede kindje, 7 jaar geleden, kreeg ik in een postnatale depressie. Ik zat slecht in mijn vel, dus wilde ik afvallen en mijn leefstijl veranderen.

Ik had weinig controle over de invulling van mijn eigen leven omdat alles om mijn twee kinderen draaide. Ik voelde me opgesloten en beperkt in mijn vrijheid. Ik vergat wie ik zelf was. Omdat ik was aangekomen na mijn zwangerschap voelde ik me slecht, dus maakte ik van sporten en bewegen mijn prioriteit. Het duurde een half jaar totdat het ergste randje van de depressie eraf was, dankzij een psycholoog en vooral dankzij veel beweging. De controle kreeg ik terug door structuur aan te brengen in de tijd die ik in een dag had. Ik deelde mijn dag zo in dat ik elke dag een uur extra bewoog naast het sporten, en dat doe ik nu nog steeds. Dus als ik een serie kijk, fiets ik ondertussen op de hometrainer.

Sporten was voor mij dé manier om uit mijn depressie te komen, dus als ik er nu acuut mee zou stoppen, zou dat voor mij echt een probleem zijn.”

Hoe ben je begonnen met bikinicompetities?

„Ik wilde na mijn bevalling dunner worden en een streefgewicht bereiken. Maar als ik geen ultimatum stelde dan maakte het me niet uit of ik dat doel nou met Pasen of met Kerst had behaald. Ik schreef mij in voor een bikiniwedstrijd om uitstelgedrag te voorkomen.

De eerste vrouw die mij hielp met trainen deed bikinicompetities. Daar ben ik toen eens gaan kijken en toen dacht ik: ’Ja, dat wil ik ook.’ Het podium trok me aan. Ik wilde iets presteren en daarvoor geprezen worden op het podium.

Mijn eerste wedstrijd was in 2016 en toen ben ik 7e geworden. Daar was ik heel erg tevreden mee. Het ging me niet om de plaatsing maar om mijn persoonlijke doel en dat had ik bereikt. Het podium was gewoon de kers op de taart. Na 2016 had ik de smaak te pakken en deed ik aan nog 6 wedstrijden mee. Mijn beste prestatie was een derde plaats, maar mijn persoonlijke doel is altijd meer waard geweest dan een plastic medaille of beker.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik drink en rook niet, maar dat is niet per se vanwege sportoverwegingen. Ik heb gewoon nooit gerookt en drinken doe ik alleen op vakantie, bijvoorbeeld een cocktail op het strand. Ik heb er geen behoefte aan. Als ik uit eten ga neem ik gewoon een cola light, net zo lekker.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Mijn tip voor alle vrouwen is om te stoppen met voeding bestempelen als gezond of ongezond. Want ook als je supergezond eet kun je aankomen als je boven je dagelijkse inname van calorieën zit. Je komt aan als je meer eet dan dat je verbruikt. Wil je afvallen? Dan moet je minder eten dan dat je verbruikt. Je kunt dit heel makkelijk berekenen met apps als My Fitness Pal.”

Wat is je grootste zonde?

„Overduidelijk blauwe M&M’s. Ik haal ze niet in huis, maar mijn vriend doet de boodschappen en daar zitten ze nog weleens tussen. Ik raak ze niet aan wanneer ik in wedstrijdvoorbereiding zit, want dan ben ik supergedisciplineerd, bijna obsessief. Dat vindt mijn vriend trouwens vreselijk. Hij koppelt eten en gezelligheid aan elkaar, en als ik zo eentonig eet, vindt hij dat heel ongezellig. Hij vindt me trouwens ook niet op mijn mooist als ik zo dun ben, maar dat weerhoudt me er niet van om te bereiken wat ik voor mezelf wil doen.”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Met mijn Instagramprofiel inspireer ik al 7 jaar vrouwen die in dezelfde gezinssituatie zitten als ik. Ze volgen mij om te zien of zij het ook voor elkaar krijgen om wekelijks vijf keer te sporten, veel te bewegen en bikinicompetities te doen. Daarnaast hebben vrouwen mij juist geïnspireerd om te werken als ontwerpster van competitiebikini’s. Ik begon met het verhuren van fitnessbikini’s, omdat veel meiden hier kosten op wilden besparen. Zij vroegen mij toen om gepersonaliseerde bikini’s te maken.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Mijn grootste valkuil is dat ik vaker ’nee’ moet zeggen, maar dat is ook de hele reden dat ik ooit met wedstrijden begonnen ben. Ik zegde mijn kinderen veel toe, en dat ging ten koste van mijn eigen tijd en gezondheid. Zo had ik in sommige weekenden wel drie verjaardagen, waardoor ik de week vermoeider begon dan dat ik het weekend inging.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn kinderen moeten natuurlijk wel gevarieerd eten zoals groente, vlees en aardappelen. Ze doen ook aan sport. Mijn jongste (7) zwemt en kickbokst en de oudste (9) doet aan CrossFit. Ik vind het vooral heel belangrijk dat ze elke dag buitenspelen. Ze mogen echt wel op de tablet, maar dan wel zolang ze ook dagelijks buitenspelen.”

