Irene’s man wordt er niet leuker op: ’Hij zit vol in de penopause’

Labiel en lusteloos

„Het gaat altijd wel over de overgang bij vrouwen, maar onderschat de penopauze ook niet. Ik dacht dat het altijd wel meeviel, maar nu Paul er middenin zit, verlang ik terug naar de man die hij ooit was. Ik vind hem labiel en lusteloos. Als ik hem op de bank zie hangen, vergaat me iedere zin in seks. En zijn libido stelt al helemaal niets meer voor.

Seksdrive

Ik dacht altijd dat een man in de penopauze een leren jack zou kopen, een nieuw kapsel zou laten aanmeten, zijn motorrijbewijs zou gaan halen en dan vreemdging met de buurvrouw – ofzo. Paul niet. Paul is energieloos, heeft net als een vrouw opvliegers en moodswings en iedere seksdrive die hij nog had, is weg. We zijn al heel lang samen en nooit heb ik ons flinke leeftijdsverschil als een probleem gezien. Tot nu.

Zak hooi

Ik heb even gedacht dat Paul een depressie had, maar het bleek de penopauze te zijn. Hij heeft een gesprek met onze huisarts aangevraagd, op mijn aandringen. ’Het hoort erbij, gaat wel weer over’, deelde hij mee, toen hij weer thuiskwam. Daar moest ik het dus mee doen. Een vent die nog het meest weg heeft van een zak hooi. Een slappe zak hooi.

Vakantie

Ik ben nog lang niet in de overgang voor mijn gevoel. Ik voel me fitter dan ooit en geniet volop van het leven nu onze kinderen steeds zelfstandiger zijn. Ik kreeg onze jongens toen ik 24 en 25 was; hartstikke jong dus nog, maar wel het idee dat Paul en ik dan lekker bijtijds weer konden gaan genieten met z’n tweetjes. Dit jaar gaan onze kinderen voor het eerst niet mee op vakantie en zouden we echt de tijd aan onszelf hebben. Ik zie er huizenhoog tegenop.

Aangekomen

Mijn vriendin, die ik alles toevertrouw op dit gebied, zegt dat ons huwelijk gewoon op is, net als bij haar het geval was. Dat geloof ik niet. Er is echt iets aan Paul veranderd, dit is niet meer de man op wie ik ooit verliefd werd. Hij is gestopt met sporten en kijkt het liefst iedere avond series met een fles wijn naast zich. Ik denk dat hij zomaar tien kilo is aangekomen. Waarom zou je dat willen?

Pensioen

In het begin heb ik nog geprobeerd hem te activeren weer wat te gaan doen, maar hij heeft geen fut, zegt hij. Het is druk op de zaak, hij is ook een dagje ouder – zijn woorden- en hij geniet van zijn rust. Als ik hem zo hoor praten heb ik het idee dat hij al aan zijn pensioen denkt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze voor een oudere man, maar dit had ik me er ook niet helemaal bij voorgesteld.

Satisfier

Het is vandaag precies drie maanden en een week geleden dat we voor het laatst seks met elkaar hebben gehad. Die keer had ik hem verleid, ik had er ook echt heel veel behoefte aan. Ik wilde hem in me voelen, de laatste keer daarvoor was ook alweer even geleden. Het was ook niet wat ik ervan gehoopt had. Zo lusteloos als hij zich om me heen gedraagt, is hij ook in bed. Ik heb mezelf uiteindelijk maar klaargemaakt met de Satisfier; al een tijd mijn allerbeste vriend.

Mindere fase

Ik heb het onderwerp al een paar keer op tafel gegooid, maar Paul wil er niets over horen. Het zit tussen mijn oren, vindt hij. En ’iedereen gaat wel eens door een mindere fase’. Paul is ervan overtuigd dat het wel weer goedkomt, maar ik ben bang dat we een groter probleem hebben. Wat als mijn liefde voor hem echt bekoeld? Of wat als we zo lekker doorrollen mijn overgang in? Ik zit niet op een seksloos leven te wachten…

Flirten

Op mijn werk komt regelmatig een man die heel duidelijk interesse in mij heeft. Ik voel een spanning bij hem. Het is mijn type niet qua relatie, maar wel qua lijf en sexappeal. Steeds vaker fantaseer ik erover om het flirten dat we nu al doen naar een nieuw level te trekken. Ik zou me wel eens even helemaal door hem uit elkaar willen laten trekken op een hotelkamer, even niet denken aan die vermoeide blik in Pauls ogen.

Zijn keuze

Maar ja, beschaving hè? Ik ga niet vreemd, zo zit ik niet in elkaar. Online heb ik inmiddels gelezen dat je met testosteronpillen of injecties weer een beetje de oude kunt worden. Paul wil daar niets van weten, hij wil geen rotzooi in zijn lijf, zegt hij steeds. Ik heb me voorgenomen binnenkort een ultimatum te stellen. Of hij gaat het proberen of hij staat toe dat ik met een andere man het bed in duik. Ik ben veel te jong om nu al zo’n ingedut leven te leiden. Het is zijn keuze.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

